Синоптики Укргидрометцентра рассказали, каким будет прогноз погоды для Киева и области на воскресенье, 4 мая 2025 года.

Прогноз погоды на 4 мая 2025 для Киева и области содержит предупреждение об опасных метеорологических явлениях, сообщает Politeka.

Ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, но днем ​​пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер в Киеве и области, как предполагает прогноз погоды на 4 мая, юго-западного направления, порывистый и сильный, скоростью 7-12 метров в секунду. Также эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают, что порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду и объявили о первом (желтом) уровне опасности.

По словам синоптиков, такие метеорологические условия могут негативно повлиять на работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий, а также усложнить движение на дорогах, поэтому жителям следует быть особенно осторожными, пишет Politeka.

При этом в течение дня будет очень тепло. Температура воздуха в Киевской области, согласно прогнозу погоды на 4 мая, в ночные часы составит от +9 до +14 тепла, а в дневные – до +23+28 градусов.

В столице ожидается ночью +12+14, днем ​​около +25+27.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале отметила, что в регионе снова похолодает с понедельника-вторника, хотя на юге и востоке страны пока удержится тепло.

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