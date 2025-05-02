Подорожчання бензину в Полтаві в травні стало темою для обговорень серед водіїв та експертів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал Мінфін.

Хоча середні ціни станом на 30 квітня 2025 року не змінились у порівнянні з попереднім днем, деякі оператори вже підняли вартість пального, особливо преміум-сегменту. Так, А-95 преміум у мережах WOG та ОККО пропонується за 60,99 грн/л, а на SOCAR — 58,99 грн/л. Звичайний А-95 коштує в середньому 54,74, але в деяких мережах ціна сягає 57,99.

А-92 наразі коштує в середньому 51,99 гривню, дизельне паливо — 53,61. Автогаз тримається на рівні 35,38 гривень, хоча на заправках WOG і ОККО ціна доходить до 36,99. Найдешевші пропозиції пального наразі у мережах Marshal та БРСМ-Нафта, де літр А-95 можна знайти за 50,99 гривень, а автогаз — від 34,79.

Подорожчання бензину в Полтаві в травні аналітики пов’язують з коливанням цін на світовому ринку нафти, змінами валютного курсу та зростаючим попитом напередодні літнього сезону. Водіям радять слідкувати за змінами вартості щоденно, адже ситуація залишається нестабільною, а різниця між операторами може перевищувати 5 гривень на літрі.

У зв’язку з цим автолюбителям рекомендують заправлятися на перевірених АЗС та порівнювати розцінки перед поїздками.

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