Подорожание бензина в Полтаве в мае стало темой для обсуждений водителей и экспертов, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин .

Хотя средние цены на 30 апреля 2025 года не изменились по сравнению с предыдущим днем, некоторые операторы уже подняли стоимость горючего, особенно премиум-сегмента. Так, А-95 премиум в сетях WOG и ОККО предлагается за 60,99 грн/л, а на SOCAR – 58,99 грн/л. Обычный А-95 стоит в среднем 54,74, но в некоторых сетях цена достигает 57,99.

А-92 в настоящее время стоит в среднем 51,99 гривны, дизельное топливо — 53,61. Автогаз держится на уровне 35,38 гривны, хотя на заправках WOG и ОККО цена доходит до 36,99. Самые дешевые предложения горючего в сетях Marshal и БРСМ-Нефть, где литр А-95 можно найти за 50,99 гривен, а автогаз — от 34,79.

Подорожание бензина в Полтаве в мае аналитики связывают с колебанием цен на мировом рынке нефти, изменениями валютного курса и растущим спросом в преддверии летнего сезона. Водителям советуют отслеживать изменения стоимости ежедневно, ведь ситуация остается нестабильной, а разница между операторами может превышать 5 гривен на литре.

В этой связи автолюбителям рекомендуют заправляться на проверенных АЗС и сравнивать расценки перед поездками.

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