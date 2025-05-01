Подорожчання продуктів у Полтаві продовжує бити по кишенях місцевих мешканців, повідомляє Politeka.
Ми провели моніторинг цін в місцевих супермаркетах мережі Сільпо.
Так за останній тиждень суттєво піднялися ціни на популярні продукти щоденного вжитку. Наприклад, 100 грамів томатів-сливок коштує вже 14.90 грн, а огірки українські — 10. Банани подорожчали до 7.69 гривень за 100 грамів, а яблука сорту «Фуджі» — до 6.50.
Крупи теж не відстають у зростанні: за 1 кг рису Trapeza доведеться викласти 91.99 грн, тоді як 900 г гречки «Селянка» коштують 43.99. Молоко ультрапастеризоване марки «ОКЗДХ Наше молоко» з вмістом жиру 2,5% продається вже по 55.49 гривень за літр, а за 10 яєць від торгової марки «Це-Яйце!» доведеться заплатити 61.55 грн.
Таке стрімке подорожчання продуктів у Полтаві викликає занепокоєння не лише у покупців, а й у місцевих продавців, які змушені постійно оновлювати цінники.
Експерти радять звертати увагу на акційні пропозиції та закуповувати крупи й консервацію про запас, щоб уникнути ще більших витрат у майбутньому.
За нинішніх цін мешканцям міста доводиться обирати між якістю продуктів та доступністю. Фінансове навантаження на родини через збільшення розцінок зростає з кожним тижнем.
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