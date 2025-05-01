Подорожание продуктов в Полтаве объясняют непростой экономической ситуацией в стране, однако это не успокаивает потребителей.

Подорожание продуктов в Полтаве продолжает избивать по карманам местных жителей, сообщает Politeka.

Мы провели мониторинг цен в местных супермаркетах сети Сильпо .

Так, за последнюю неделю существенно поднялись цены на популярные продукты ежедневного потребления. К примеру, 100 граммов томатов-сливок стоит уже 14.90 грн, а огурцы украинские — 10. Бананы подорожали до 7.69 гривен за 100 граммов, а яблоки сорта «Фуджи» — до 6.50.

Крупы тоже не отстают в росте: за 1 кг риса Trapeza придется выложить 91.99 грн, в то время как 900 г гречки «Крестьянка» стоят 43.99. Молоко ультрапастеризованной марки «ОКЗДХ Наше молоко» с содержанием жира 2,5% продается уже по 55.49 гривен за литр, а в 10 яйцах от торговой марки «Это-Яйцо!» придется заплатить 61,55 грн.

Такое стремительное подорожание продуктов в Полтаве вызывает беспокойство не только у покупателей, но и у местных продавцов, вынужденных постоянно обновлять ценники.

Эксперты советуют обращать внимание на акционные предложения и закупать крупу и консервацию впрок, чтобы избежать еще больших затрат в будущем.

По нынешним ценам жителям города приходится выбирать между качеством продуктов и доступностью. Финансовая нагрузка на семьи из-за увеличения расценок растет с каждой неделей.

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