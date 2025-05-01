Для підтримки переселенців та жителів міста у складних життєвих обставинах в Одесі відкрито спеціальні гуманітарні центри, щоб отримати допомогу, передає Politeka.
Допомога надається:
Внутрішньо переміщеним особам, зареєстрованим у Єдиній інформаційній базі даних.
Місцевим мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Людям з інвалідністю.
Багатодітним сім’ям.
Пенсіонерам із мінімальними доходами.
Для оформлення гуманітарної підтримки необхідно:
Пред’явити документ, що посвідчує особу.
ВПО додатково потрібно мати довідку про статус переселенця.
Подати заяву, яку приймають волонтери безпосередньо у гуманітарних центрах.
Також можна звернутися за інформацією через гарячі лінії територіальних центрів соціального обслуговування.
В Одесі фонди надають речі та харчування підліткам з неблагополучних родин, переселенцям та сім’ям із маленькими дітьми, які перебувають у скрутному становищі, зокрема:
- Продуктові набори.
- Засоби гігієни.
- Підгузки та дитяче харчування.
- Одяг, взуття, постільну білизну.
- Іграшки для дітей.
Адреси та телефони пунктів видачі гуманітарної допомоги в Одесі:
- вул. Ільфа і Петрова, 25 — 765-07-87
- сквер Георгія Гамова, 3 — 796-27-49
- вул. Приморська, 42 — тел. (093) 813-31-98
- вул. Махачкалинська, 4 — 763-03-18
- вул. Рішельєвська, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерський центр «Гостинна Хата»).
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.
Також Politeka писала, що Тариф на воду підвищили, але не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.
Як повідомляла Politeka, українцям озвучили тариф на електроенергію.