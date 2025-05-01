В Одесі багато хто залишився без житла та засобів до існування, тому питання отримання гуманітарної допомоги стало особливо актуальним.

Для підтримки переселенців та жителів міста у складних життєвих обставинах в Одесі відкрито спеціальні гуманітарні центри, щоб отримати допомогу, передає Politeka.

Допомога надається:

Внутрішньо переміщеним особам, зареєстрованим у Єдиній інформаційній базі даних.

Місцевим мешканцям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Людям з інвалідністю.

Багатодітним сім’ям.

Пенсіонерам із мінімальними доходами.

Для оформлення гуманітарної підтримки необхідно:

Пред’явити документ, що посвідчує особу.

ВПО додатково потрібно мати довідку про статус переселенця.

Подати заяву, яку приймають волонтери безпосередньо у гуманітарних центрах.

Також можна звернутися за інформацією через гарячі лінії територіальних центрів соціального обслуговування.

В Одесі фонди надають речі та харчування підліткам з неблагополучних родин, переселенцям та сім’ям із маленькими дітьми, які перебувають у скрутному становищі, зокрема:

Продуктові набори.

Засоби гігієни.

Підгузки та дитяче харчування.

Одяг, взуття, постільну білизну.

Іграшки для дітей.

Адреси та телефони пунктів видачі гуманітарної допомоги в Одесі:

вул. Ільфа і Петрова, 25 — 765-07-87

сквер Георгія Гамова, 3 — 796-27-49

вул. Приморська, 42 — тел. (093) 813-31-98

вул. Махачкалинська, 4 — 763-03-18

вул. Рішельєвська, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерський центр «Гостинна Хата»).

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