В Одессе многие остались без жилья и средств к существованию, поэтому вопрос получения гуманитарной помощи стал особенно актуален.

Для поддержки переселенцев и жителей города в сложных жизненных обстоятельствах в Одессе открыты специальные гуманитарные центры для получения помощи, передает Politeka.

Помощь оказывается:

Внутри перемещенные лица, зарегистрированные в Единой информационной базе данных.

Местным жителям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Людям с инвалидностью.

Многодетным семьям.

Пенсионерам с минимальными доходами.

Для оформления гуманитарной поддержки необходимо:

Предъявить документ, удостоверяющий личность.

ВПО дополнительно требуется справка о статусе переселенца.

Подать заявление, принимаемое волонтерами непосредственно в гуманитарных центрах.

Также можно обратиться за информацией через горячие линии территориальных центров социального обслуживания.

В Одессе фонды предоставляют вещи и питание подросткам из неблагополучных семей, переселенцам и семьям с маленькими детьми, которые находятся в затруднительном положении, в частности:

Продуктовые наборы.

Средства гигиены.

Подгузники и детское питание.

Одежда, обувь, постельное белье.

Игрушки для детей.

Адреса и телефоны пунктов выдачи гуманитарной помощи в Одессе:

ул. Ильфа и Петрова, 25 - 765-07-87

сквер Георгия Гамова, 3 - 796-27-49

ул. Приморская, 42 – тел. (093) 813-31-98

ул. Махачкалинская, 4 - 763-03-18

ул. Ришельевская, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерский центр «Гостиная Хата»).

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