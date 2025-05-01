Для поддержки переселенцев и жителей города в сложных жизненных обстоятельствах в Одессе открыты специальные гуманитарные центры для получения помощи, передает Politeka.
Помощь оказывается:
Внутри перемещенные лица, зарегистрированные в Единой информационной базе данных.
Местным жителям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Людям с инвалидностью.
Многодетным семьям.
Пенсионерам с минимальными доходами.
Для оформления гуманитарной поддержки необходимо:
Предъявить документ, удостоверяющий личность.
ВПО дополнительно требуется справка о статусе переселенца.
Подать заявление, принимаемое волонтерами непосредственно в гуманитарных центрах.
Также можно обратиться за информацией через горячие линии территориальных центров социального обслуживания.
В Одессе фонды предоставляют вещи и питание подросткам из неблагополучных семей, переселенцам и семьям с маленькими детьми, которые находятся в затруднительном положении, в частности:
- Продуктовые наборы.
- Средства гигиены.
- Подгузники и детское питание.
- Одежда, обувь, постельное белье.
- Игрушки для детей.
Адреса и телефоны пунктов выдачи гуманитарной помощи в Одессе:
- ул. Ильфа и Петрова, 25 - 765-07-87
- сквер Георгия Гамова, 3 - 796-27-49
- ул. Приморская, 42 – тел. (093) 813-31-98
- ул. Махачкалинская, 4 - 763-03-18
- ул. Ришельевская, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерский центр «Гостиная Хата»).
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