Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області відбулися в кількох районах, що серйозно вплинуло на фінансове становище місцевих мешканців, повідомляє Politeka.net.

Так, у Нікополі вартість квитка в міських автобусах зросла на 50%, тепер тариф становить 15 гривень замість 10. Це рішення викликало обурення серед жителів, оскільки вони й так перебувають у складних умовах через постійні обстріли.

Незважаючи на цінове підвищення в регіоні, для окремих категорій громадян Нікополя збереглися пільги. Зокрема, безкоштовно користуватися транспортом можуть діти до 18 років та пільговики з відповідними документами.

В Кам’янському, в свою чергу, міська рада ухвалила рішення про подорожчання проїзду в Дніпропетровській області у міському електротранспорті, який обслуговує КП КМР "Транспорт". Останнє коригування тарифів відбулося ще у 2021 році, і тепер, через значне зростання вартості ресурсів, зокрема палива, собівартість перевезень становить 11 гривень.

У Павлограді змінили умови надання пільгових проїзних. Тепер для отримання 10 безкоштовних поїздок щомісяця на міському транспорті граничний рівень доходу складає 5 840 гривень. Це стосується пенсіонерів та осіб з інвалідністю 3-ї групи.

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