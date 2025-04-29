Подорожание проезда в Днепропетровской области произошло в нескольких районах, что оказало серьезное влияние на финансовое положение местных жителей, сообщает Politeka.net.

Так, в Никополе стоимость билета в городских автобусах выросла на 50%, теперь тариф составляет 15 гривен вместо 10. Это решение вызвало возмущение среди жителей, поскольку они и так находятся в сложных условиях из-за постоянных обстрелов.

Несмотря на ценовое увеличение в регионе, для отдельных категорий граждан Никополя сохранились льготы. В частности бесплатно пользоваться транспортом могут дети до 18 лет и льготники с соответствующими документами.

В Каменском, в свою очередь, городской совет принял решение о подорожании проезда в Днепропетровской области в городском электротранспорте, обслуживаемом КП КМР "Транспорт". Последняя корректировка тарифов состоялась еще в 2021 году, и теперь из-за значительного роста стоимости ресурсов, в частности топлива, себестоимость перевозок составляет 11 гривен.

В Павлограде изменили условия предоставления льготных проездных. Теперь для получения 10 бесплатных поездок ежемесячно на городском транспорте предельный уровень дохода составляет 5840 гривен. Это касается пенсионеров и лиц с инвалидностью 3 группы.

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