Життя після виходу на заслужений відпочинок змінюється, тому робота для пенсіонерів в Одесі може стати хорошим варіантом для того, щоб залишатися в русі.

Робота для пенсіонерів в Одесі дає можливість залишатися активним і заробляти додаткові гроші, повідомляє Politeka.

Як свідчать сайти з пошуку вакансій, у місті можна знайти справу до душі і, що важливо, отримувати гідну оплату навіть без спеціальних навичок. Робота для пенсіонерів в Одесі пропонується на умовах часткової або повної зайнятості, а заробітна плата подекуди стартує від 13 тисяч гривень.

Це вже не просто додаткові гроші, а повноцінне джерело доходу. Наприклад, на станції технічного обслуговування потрібен охоронець. Вимога - чоловік пенсійного віку. Умови прості: доба через дві, відкривати ворота вдень, бути на території вночі та годувати собак. Праця не важка і не потребує спеціальної підготовки.

У сфері ремонту теж шукають працівників. Штукатури та плиточники літнього віку можуть долучитися до колективу, де підтримка і стабільна зарплата без затримок є звичною справою. Робочий день повний, але графік узгоджують, враховуючи стан здоров’я. За таку працю пропонують до 14 тисяч гривень.

Ще один напрям - догляд за людьми. В місті шукають сиділку для чоловіка, який після інсульту потребує допомоги. Оплата погодинна, 100 гривень на годину. Основні завдання: допомогти з побутовими речами, бути поруч, подавати їжу, виконувати неважкі прохання.

Отже, робота для пенсіонерів в Одесі є і якщо є бажання - можна знайти те, що до душі.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.