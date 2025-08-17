Робота для пенсіонерів в Одесі дає можливість залишатися активним і заробляти додаткові гроші, повідомляє Politeka.
Як свідчать сайти з пошуку вакансій, у місті можна знайти справу до душі і, що важливо, отримувати гідну оплату навіть без спеціальних навичок. Робота для пенсіонерів в Одесі пропонується на умовах часткової або повної зайнятості, а заробітна плата подекуди стартує від 13 тисяч гривень.
Це вже не просто додаткові гроші, а повноцінне джерело доходу. Наприклад, на станції технічного обслуговування потрібен охоронець. Вимога - чоловік пенсійного віку. Умови прості: доба через дві, відкривати ворота вдень, бути на території вночі та годувати собак. Праця не важка і не потребує спеціальної підготовки.
У сфері ремонту теж шукають працівників. Штукатури та плиточники літнього віку можуть долучитися до колективу, де підтримка і стабільна зарплата без затримок є звичною справою. Робочий день повний, але графік узгоджують, враховуючи стан здоров’я. За таку працю пропонують до 14 тисяч гривень.
Ще один напрям - догляд за людьми. В місті шукають сиділку для чоловіка, який після інсульту потребує допомоги. Оплата погодинна, 100 гривень на годину. Основні завдання: допомогти з побутовими речами, бути поруч, подавати їжу, виконувати неважкі прохання.
Отже, робота для пенсіонерів в Одесі є і якщо є бажання - можна знайти те, що до душі.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.
Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.
Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.