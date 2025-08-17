Жизнь после ухода на заслуженный отдых меняется, поэтому работа для пенсионеров в Одессе может стать хорошим вариантом для того, чтобы оставаться в движении.

Работа для пенсионеров в Одессе позволяет оставаться активной и зарабатывать дополнительные деньги, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют сайты по поиску вакансий, в городе можно найти дело по душе и, что важно получать достойную оплату даже без специальных навыков. Работа для пенсионеров в Одессе предлагается на условиях частичной или полной занятости, а заработная плата иногда стартует от 13 тысяч гривен.

Это уже не просто дополнительные деньги, а полноценный источник дохода. К примеру, на станции технического обслуживания нужен охранник. Требование – мужчина пенсионного возраста. Условия простые: сутки через два, открывать ворота днем, быть на территории ночью и кормить собак. Труд не тяжелый и не требует специальной подготовки.

В сфере ремонта тоже ищут работников. Штукатуры и плиточники пожилого возраста могут приобщиться к коллективу, где поддержка и стабильная зарплата без задержек являются обычным делом. Рабочий день полон, но график согласовывают, учитывая состояние здоровья. За такой труд предлагают до 14 тысяч гривен.

Еще одно направление – уход за людьми. В городе ищут сиделку для мужчины, который после инсульта нуждается в помощи. Оплата почасовая, 100 гривен в час. Основные задачи: помочь с бытовыми вещами, быть рядом, подавать еду, выполнять нетрудные просьбы.

Итак, работа для пенсионеров в Одессе есть и если есть желание – можно найти то, что по душе.

