Синоптики попередили, чим здивує мешканців прогноз погоди в Києві та області на неділю, 27 квітня 2025 року.

Прогноз погоди в Києві та області на неділю, 27 квітня 2025 року, обіцяє мешканцям заморозки та доволі сильний вітер, повідомляє Politeka.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що в Провідну неділю на території України буде переважно прохолодно та вітряно.

За словами синоптика, дощі цього дня пройдуть на Полтавщині, Черкащині, Дніпропетровщині, Кропивниччині, місцями в південних і східних регіонах, а от на решті територій ймовірність опадів мала.

За даними Укргідрометцентру, в Києві та області, відповідно до прогнозу погоди на 27 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів, пише Politeka.

Експерти Українського гідрометеорологічного центру оголосили на неділю попередження про небезпечні мереорологічні явища І рівня небезпечності, оскільки в нічні години в регіоні на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5 градусів, у столиці до 0-2 градусів.

Це досить серйозна загроза для ранньоквітучих дерев та інших рослин. При цьому небезпека заморозків зберігається і на наступні дні, 28 та 29 числа.

Що стосується температури повітря, то в Києві прогноз погоди на 27 квітня передбачає вночі +1+3 тепла, а вдень до +10+12 градусів. По області температура коливатиметься від +1 до +6 в нічні години до +7+12 протягом дня.

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