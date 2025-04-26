Синоптики предупредили, чем удивит жителей прогноз погоды в Киеве и области на воскресенье, 27 апреля 2025 года.

Прогноз погоды в Киеве и области на воскресенье, 27 апреля 2025 года, обещает жителям заморозки и сильный ветер, сообщает Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что в воскресенье на территории Украины будет преимущественно прохладно и ветрено.

По словам синоптика, дожди в этот день пройдут на Полтавщине, Черкасщине, Днепропетровщине, Кропивниччине, местами в южных и восточных регионах, а вот на остальных территориях вероятность осадков мала.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и области, согласно прогнозу погоды на 27 апреля, ожидается переменная облачность, без осадков, пишет Politeka.

Эксперты Украинского гидрометеорологического центра объявили на воскресенье предупреждение об опасных мерорологических явлениях I уровня опасности, поскольку в ночные часы в регионе на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5 градусов, в столице до 0-2 градусов.

Это достаточно серьезная угроза для раннецветущих деревьев и других растений. При этом опасность заморозков сохраняется и на следующие дни, 28 и 29 числа.

Что касается температуры воздуха, то в Киеве прогноз погоды на 27 апреля предполагает ночью +1+3 тепла, а днем ​​до +10+12 градусов. По области температура будет колебаться от +1 до +6 в ночные часы до +7+12 в течение дня.

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