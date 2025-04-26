Синоптики попередили про небезпеки, яких варто чекати від прогнозу погоди в Харкові та області на неділю, 27 квітня 2025 року.

Протягом доби в Харкові та області, як обіцяє прогноз погоди на 27 квітня 2025 року, очікується мінлива хмарність, повідомляє Politeka.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, вночі обійдеться без істотних опадів, а вдень у регіоні пройдуть невеликі дощі.

Вітер північної чверті, сильний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, а протягом дня пориви місцями досягатимуть 15-20 метрів за секунду, пише Politeka.

Укргідрометцентр оголосив про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області на 27 квітня. Відповідно до прогнозу погоди, вночі в регіоні очікуються заморозки на поверхні ґрунту до 0-3 градусів. Через це синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Вночі по області температура повітря становитиме +1+6 градусів тепла, вдень показники термометрів піднімуться лише до +8+13.

У Харкові прогноз погоди на 27 квітня також обіцяє невеликі дощі та сильний вітер, в нічні години +2+4 тепла, а в денні – до +9+11.

Синоптики повідомляють, що в понеділок утримуватиметься мінлива хмарність і рвучкий вітер, але без опадів. В нічні години знову заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3°.

А от температура знову поступово піде вгору, максимально в понеділок повітря прогріється до +10+15, а у вівторок приблизно до +13+16 градусів тепла.

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