Синоптики предупредили об опасностях, которых следует ожидать от прогноза погоды в Харькове и области на воскресенье, 27 апреля 2025 года.

В течение суток в Харькове и области, как обещает прогноз погоды на 27 апреля 2025 года, ожидается переменная облачность, сообщает Politeka.

По данным регионального центра гидрометеорологии, ночью обойдется без существенных осадков, а днем ​​в регионе пройдут небольшие дожди.

Ветер северной четверти, сильный, скоростью 7-12 метров в секунду, а в течение дня порывы местами будут достигать 15-20 метров в секунду, пишет Politeka.

Укргидрометцентр объявил об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области на 27 апреля. Согласно прогнозу погоды, ночью в регионе ожидаются заморозки на поверхности почвы до 0-3 градусов. Поэтому синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Ночью по области температура воздуха будет +1+6 градусов тепла, днем ​​показатели термометров поднимутся лишь до +8+13.

В Харькове прогноз погоды на 27 апреля также обещает небольшие дожди и сильный ветер, в ночные часы +2+4 тепла, а в дневные – до +9+11.

Синоптики сообщают, что в понедельник будет держаться переменная облачность и порывистый ветер, но без осадков. В ночные часы снова заморозки на поверхности почвы 0 – 3°.

А вот температура снова постепенно пойдет вверх, максимально в понедельник воздух прогреется до +10+15, а во вторник примерно до +13+16 градусов тепла.

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