Детальний прогноз погоди в Києві та області на суботу, 26 квітня 2025 року, від Українського гідрометеорологічного центру та синоптикині Наталки Діденко.

Проготягом доби в Києві та області, як передбачає прогноз погоди на 26 квітня 2025 року, буде хмарно з проясненнями, повідомляє Politeka.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в суботу територією України пройде атмосферний фронт, який принесе з собою грозові дощі. Він зміститься на південний схід країни, тому вже вдень на заході та півночі буде сухо.

За словами синоптика, дощі з грозами в столиці очікуються найближчої ночі та вранці, а в денні години вже не має бути істотних опадів. Так само і за даними Укргідрометцентру – вночі пройдуть короткочасні дощі, а в денні години без опадів.

Вітер північного напрямку, сильний, рвучкий і неприємний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, пише Politeka.

Наталка Діденко відзначила, що атмосферний фронт холодний, принесе з собою відчутне похолодання, тому варто вдягатися відповідно.

Загалом вночі по Київській області прогноз погоди на 26 квітня обіцяє +5+10 тепла, вдень до +11+16.

У Києві, відповідно до прогнозу погоди на 26 квітня, температура різко знизиться, в нічні години очікується +8+10, а в денні – максимум лише +12+14 градусів тепла.

Крім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в регіоні на 27-29 числа. 27 та 29 на поверхні ґрунту заморозки до 0-5 градусів – перший (жовтий) рівень небезпечності, а 28 – до 0-3 градусів (другий, помаранчевий рівень).

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