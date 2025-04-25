Подробный прогноз погоды в Киеве и области на субботу, 26 апреля 2025 года, от Украинского гидрометеорологического центра и синоптика Наталки Диденко.

В течение суток в Киеве и области, как предполагает прогноз погоды на 26 апреля 2025 года, будет облачно с прояснениями, сообщает Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в субботу по территории Украины пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой грозовые дожди. Он сместится на юго-восток страны, поэтому днем ​​на западе и севере будет сухо.

По словам синоптика, дожди с грозами в столице ожидаются в ближайшую ночь и утром, а в дневные часы уже не должно быть существенных осадков. Так же и по данным Укргидрометцентра – ночью пройдут кратковременные дожди, а в дневные часы без осадков.

Ветер северного направления, сильный, порывистый и неприятный, скоростью 7-12 метров в секунду, пишет Politeka.

Наталья Диденко отметила, что атмосферный фронт холодный, принесет с собой ощутимое похолодание, поэтому следует одеваться соответственно.

В целом ночью по Киевской области прогноз погоды на 26 апреля обещает +5+10 тепла, днем ​​до +11+16.

В Киеве, согласно прогнозу погоды на 26 апреля, температура резко снизится, в ночные часы ожидается +8+10, а в дневные – максимум +12+14 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе на 27-29 числа. 27 и 29 на поверхности грунта заморозки до 0-5 градусов – первый (желтый) уровень опасности, а 28 – до 0-3 градусов (второй, оранжевый уровень).

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