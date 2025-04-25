Прогноз погоди для Харкова та області на суботу, 26 квітня 2025 року, передбачає різке погіршення метеорологічної ситуації, повідомляє Politeka.
За даними експертів регіонального центру з гідрометеорології, протягом доби буде хмарно.
Пройдуть невеликі дощі, а вдень в південно-східній частині області опади посиляться до помірних. Крім того, місцями можливі грози, град та шквал.
Вітер, як передбачає прогноз погоди в Харкові та області на 26 квітня, північного напрямку, рвучкий і неприємний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, а протягом дня пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду, пише Politeka.
Температура повітря в суботу також почне знижуватися. Вночі в регіоні очікується +9+14 градусів, вдень приблизно +13+18, хоча місцями підніметься до +20+25.
У Харкові прогноз погоди на 26 квітня обіцяє невеликі дощі, вітер із поривами до 15-20 м/с, температуру повітря в нічні години +10+12 градусів тепла, а в денні – +16+18.
Синоптики також оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища в регіоні на 27-29 числа. У ці дні в нічні години на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -5 градусів морозу, що відповідає другому (помаранчевому) рівню небезпечності.
Температура повітря в неділю продовжить падати, максимально термометри покажуть +8+13. Ситуацію погіршуватимуть короткочасні дощі та сильні пориви вітру.
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