Експерти гідрометцентру поділилися прогнозом погоди в Харкові та області на 26 квітня 2025 року та попередили про небезпеку, що насувається.

Прогноз погоди для Харкова та області на суботу, 26 квітня 2025 року, передбачає різке погіршення метеорологічної ситуації, повідомляє Politeka.

За даними експертів регіонального центру з гідрометеорології, протягом доби буде хмарно.

Пройдуть невеликі дощі, а вдень в південно-східній частині області опади посиляться до помірних. Крім того, місцями можливі грози, град та шквал.

Вітер, як передбачає прогноз погоди в Харкові та області на 26 квітня, північного напрямку, рвучкий і неприємний, швидкістю 7-12 метрів за секунду, а протягом дня пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду, пише Politeka.

Температура повітря в суботу також почне знижуватися. Вночі в регіоні очікується +9+14 градусів, вдень приблизно +13+18, хоча місцями підніметься до +20+25.

У Харкові прогноз погоди на 26 квітня обіцяє невеликі дощі, вітер із поривами до 15-20 м/с, температуру повітря в нічні години +10+12 градусів тепла, а в денні – +16+18.

Синоптики також оголосили попередження про стихійні метеорологічні явища в регіоні на 27-29 числа. У ці дні в нічні години на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -5 градусів морозу, що відповідає другому (помаранчевому) рівню небезпечності.

Температура повітря в неділю продовжить падати, максимально термометри покажуть +8+13. Ситуацію погіршуватимуть короткочасні дощі та сильні пориви вітру.

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