Эксперты гидрометцентра поделились прогнозом погоды в Харькове и области на 26 апреля 2025 года и предупредили о надвигающейся опасности.

Прогноз погоды для Харькова и области на субботу, 26 апреля 2025 г., предусматривает резкое ухудшение метеорологической ситуации, сообщает Politeka.

По данным экспертов регионального центра по гидрометеорологии, в течение суток облачно.

Пройдут небольшие дожди, а днем ​​в юго-восточной части области осадки усилятся до умеренных. Кроме того, местами возможны грозы, град и шквал.

Ветер, как предполагает прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля, северного направления, порывистый и неприятный, скоростью 7-12 метров в секунду, а в течение дня порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, пишет Politeka.

Температура воздуха в субботу тоже начнет снижаться. Ночью в регионе ожидается +9+14 градусов, днем ​​около +13+18, хотя местами поднимется до +20+25.

В Харькове прогноз погоды на 26 апреля обещает небольшие дожди, ветер с порывами до 15-20 м/с, температура воздуха в ночные часы +10+12 градусов тепла, а в дневные – +16+18.

Синоптики также объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях в регионе на 27-29 числа. В эти дни в ночные часы на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов мороза, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности.

Температура воздуха в воскресенье продолжит падать, максимально термометры покажут +8+13. Ситуацию усугубят кратковременные дожди и сильные порывы ветра.

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