Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі - стало відомо, чи буде воно чекати на містян.

Питання підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі хвилює містян, тому ми вирішили розібратись, що буде з цінами в травні, інформує Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо на даний момент.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі у травні не відбудеться на блакитне паливо та світло. У постанові Уряду зазначено, що вартість електроенергії для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год до кінця квітня 2025 року. Влада запевняє, що найближчим часом тарифи на електрику підвищуватися не будуть.

Однак із 1 травня зникне пільговий тариф для споживачів, що використовують електричне опалення. Раніше для них діяла знижена ставка 2,64 грн за кВт-год на обсяг до 2000 кВт-год на місяць. Замість цього буде застосовуватися стандартна ціна 4,32 грн за кВт-год.

Що стосується природного газу, то ціна на нього також залишиться незмінною на рівні 7,96 грн за кубометр. Уряд продовжив дію фіксованого тарифу на газ до 31 жовтня 2025 року.

Уряд також зазначив, що ціни на газ не змінюватимуться щонайменше до закінчення війни і ще пів року після скасування воєнного стану.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі може статись лише на воду. Тарифи на водопостачання та водовідведення, за якими українці сплачують комунальні послуги, є нижчими за економічно обґрунтовані, що призводить до накопичення значних боргів. Встановлення реалістичних тарифів є політичним питанням.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що місцеві чиновники часто затверджують занижені тарифи з політичних причин.

Водночас в.о. директора "Рівнеоблводоканалу" Андрій Грухаль підкреслив, що економічно обґрунтований тариф на водопостачання та водовідведення має становити 57,07 гривні за кубометр води для всіх споживачів без винятку.

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