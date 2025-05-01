Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре - стало известно, будет ли оно ждать горожан.

Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре волнует горожан, поэтому мы решили разобраться, что будет с ценами в мае, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сейчас.

Повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре в мае не состоится на голубое топливо и свет. В постановлении правительства отмечено, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за кВт-ч до конца апреля 2025 года. Власти уверяют, что в ближайшее время тарифы на электричество повышаться не будут.

Однако с 1 мая исчезнет льготный для потребителей, использующих электрическое отопление. Ранее для них действовала пониженная ставка 2,64 грн за кВт-ч на объем до 2000 кВт-ч в месяц. Вместо этого будет применяться стандартная цена 4,32 грн за кВт-ч.

Что касается природного газа, то платеж на него тоже останется неизменной на уровне 7,96 грн за кубометр. Правительство продлило действие фиксированного платежа на газ до 31 октября 2025 года.

Правительство также отметило, что цены на газ не будут меняться как минимум до окончания войны и еще полгода после отмены военного положения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре может произойти только на воду. Стоимость на водоснабжение и водоотвод, по которым украинцы платят коммунальные услуги, ниже экономически обоснованных, что приводит к накоплению значительных долгов. Установление реалистических цен является политическим вопросом.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что местные чиновники часто утверждают заниженная стоимость по политическим причинам.

В то же время, и.о. директора "Ровнооблводоканала" Андрей Грухаль подчеркнул, что экономически он должен составлять 57,07 гривны за кубометр воды для всех потребителей без исключения.

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