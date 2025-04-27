Українці вже можуть дізнатися графіки відключення світла у Запоріжжі з 28 квітня по 4 травня

Відбудуться планові відключення світла в Запоріжжі з 28 квітня по 4 травня, пов’язані з проведенням робіт із модернізації та ремонту електромереж, повідомляє Politeka.net.

Міська влада попереджає жителів про тимчасові зміни в електропостачанні, які торкнуться окремих районів міста.

Планові відключення світла в Запоріжжі з 28 квітня по 4 травня будуть здійснюватися поетапно відповідно до графіка.

28 числа з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться мешканці понад 30 вулиць, серед яких:

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 226-236|240а|242-248|250|309-335|337|339-359

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 238|24

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 252|254|363|365

Ігора Сікорського 274|276|276|278-308|312-320

Ізмаїльська 29-41|43|40-68|43|45-65|70/Верещагіна15|70|72-88

Анашкіна 117-143|122-146|145-151|148-162|155-159

Анашкіна 153|161-171

Анашкіна 164-180|180а|173-185|187а|184

Аптечна 28|3|30а|32-44|31|33-47|48-66|51-59

Арктична 1-17|19|2-18|20-36|21-37

Арктична 38-58|39-57

Бузкова 1-13|2-20

Віктора Духовченко (Цюрупи) 1-23|2-20

Дизельна 1-21

Дизельна 23-47|34|49|6-32

Дизельна 38-86|88|51-111|88

Звільнена 3|5|2007|4-38|40-58|45-59|9-43

Зеленодольська 1|9а(9с???)

Курортна 1-51|2-20|22|22|24-44

Максима Здоревського (Курська) 11-45|49|16-56|58|49|58

Мальовнича 1-5|7|2-6|8

Марка Безручка (Кутузова) 56-66|68|70|59-89|72|74|74

Марії Заньковецької (Верещагіна) 1-11|13|13а|15|15/Ізмаїльська70|2-6|8

Міцна 1-27|2-18|20

Полтавська 1-23|2-22

Полтавська 24-52|25-47|49а|49б|54-78

Руставелі 1-29|2|4-20|20а

Руставелі 2|22-54|31-53|53а|56

Січових стрільців (Арсенальна) 1-23|25|22|24|4-20

Січових стрільців (Арсенальна) 50

Шевченка 241а|243|243а|243б|243в|245-265|264|266-296|267|269-275|277|298|3|300|300а

Шевченка 277|277а|279-289|302-308|302-308|310-330

Моторобудівників 100|102|104-108|112-130|136-158|164-170|98

Моторобудівників 47-53|55

Моторобудівників 55|55а

Моторобудівників 55|55а|57|59|61-79

Моторобудівників 85-93|95|95|97-107

Курильський 2-8

Ромашковий (Берінга) 1-13|2-6

Історична 51|57|59|61|63

Вогнетривна 21(кв.5,6,7,8)|23-27|52-56

Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної) 62|64|66|68|70|72|72А

Яценка 4|6|6А

Бузький 2|4|6

Володимира Мономаха (Олександра Невського) 46-52

Гетьмана Скоропадського (Доватора) 1–65

Ніжинська 57

Річна 1-21|4-12

Славутича 55–81|85–97|54–56|60–94|8а|88|91|93

Тенісна 25-37|35

Тичини 1|5–21|25–71|4|8|12–20|24|40–42|34|36|

Арабатський 1–9|6|8|12

Батуринська (Жигулівський) 1–9|2–10

29 числа з 09:00 до 17:00 буде вимкнено за адресами:

Бірюзова 1-19|1а|2-28

Володимира Кубійовича (Нестерова) 1-45|18|20а|2-16|20-50

Військбуд 9

Гризодубової 1|31

Затишна 10|12|11|17|19|21|33|35|37|39|41|14|18|2|30|32|34|40|42|48

Лейтенантська 36-48|37-49|50-60|51-61

Незалежності 1-9|13|2-10

Олексія Заїки (Джамбула) 1-27|2-12

Стартова 105|15(буд.№)|44|48|75б|77|91|91а|93|97|76|96

Стартова 70|71а

Стартова 99

Трембітна (Радищева) 40-46|41-47|48-88|51-101

Ярославни (Качалова) 1-19|1а|2-28

Абхазький 1-13|2-10

Будапештський 2-6|3-7

Богдана Хмельницького 27|29

Верхня 4|6

Володимира Мономаха (Олександра Невського) 46-52|54|60|58

Вроцлавська 17|19|21|23|27

Гончара 105|107|109|111|113|115|117|119|121

Ніжинська 57|59|64|66|68|68А|71-75|72|74|74А|76|78

Підпорожня 11|2-22|3-9

Республіканська 92|94|96|96А|98

Річна 1-21|4-12

Тенісна 19|20|21|21А|22|22А|23|25-37|26-38|35

Металургів 15А|17А|19

Соборний 175|177

проїзд Віталія Тіліженка 3|4

Бірюзова 1а

Володимира Кубійовича (Нестерова) 1-45|2-16|20-50

Володимира Мономаха (Олександра Невського) 66

Вроцлавська 42-86|29-45

Відмінна 1|1А

Добровольчих батальйонів 2-18|1-35|20-24

Досягнень 47-59|56-66

Досягнень 61|68

Каспійська 1-25|2-20

Лейтенантська 50-60|51-61

Лижна 41-57|32-4

Лижна 59-79|50-62

Марганцева 10-30|7-29

Морфлотська 2-12|3|30|32

Морфлотська 63-109|84-110

Ніжинська 77|79|88-90

Передова 1А|1А|2А

Республіканська 2-44|3-27|33|35

Стартова 71а

Трембітна (Радищева) 48-88|51-101

Футбольна 61-69|52-66

Футбольна 71-75|68-92|81-101|77|79|79А|88

Чорногорівська 1-7|11-15|2-6|10-16

Ярославни (Качалова) 1а

Будапештський 2-6|3-7

Конотопський 2-8|1-7

Текстильний 1-13|4-14|14|16|18|20

30 числа з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться будинки:

Володимира Мономаха (Олександра Невського) 40|42

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський) 143|145|145А|146|147|147А

Гончара 77

Нижньодніпровська 14А

Ніжинська 39-49|56-62

Республіканська 185|85-125|100-120

Тенісна 50

пров. Олександра Жданенка (Невельського) 1-19|4-20

1.05 з 9 до 16 години також будуть введені обмеження через заплановані ремонтні роботи. Вони охоплять:

Моторобудівників 85-93|95|95|97-107

Дорошенка 3 п.1–2|3 п.3–5|3 п.6–9|5

Дорошенка 3 п.1–2|3 п.6–9|5

Калнишевського 20 п. 1–2|20 п. 3–4

Калнишевського 20 п. 1–2|20 п. 3–4|22

2.05 з 9 до 17 години не обійдуть вимкнення електроенергії будинки за адресами:

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 226-236|240а|242-248|250|309-335|337|339-359

Ігора Сікорського 274|276|276|278-308|312-320

Арктична 38-58|39-57

Броньова 1

Васильєва 41-51|44|46-54|56|53-63|56|58-68

Дизельна 38-86|88|51-111|88

Космічна 17|19|26а(42)|42|42аб|44|44а|44б

Леоніда Каденюка (Чкалова) 1|11

Механічна 42|44|46|48-62|64|64|66

Міцна 1-27|2-18|20

Польова 1-11|2-12

Руставелі 2|22-54|31-53|53а|56

Снайперська 1|1|1а-13|15|17|2-12|16

Столярна 50|52|53/1|55-57|54-58|59-63|65

Тополіна 34а

Окрім запланованих робіт, можливі й термінові відключення, зокрема в районах поблизу промислових підприємств і транспортних магістралей.

Звертаємо увагу: ці тимчасові відключення світла в Запоріжжі з 28 квітня по 4 травня пов’язані з необхідністю покращення якості та стабільності електропостачання в майбутньому. Влада закликає мешканців поставитися з розумінням до ситуації та заздалегідь планувати свої справи з урахуванням графіку знеструмлень.

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