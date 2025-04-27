Відбудуться планові відключення світла в Запоріжжі з 28 квітня по 4 травня, пов’язані з проведенням робіт із модернізації та ремонту електромереж, повідомляє Politeka.net.
Міська влада попереджає жителів про тимчасові зміни в електропостачанні, які торкнуться окремих районів міста.
Планові відключення світла в Запоріжжі з 28 квітня по 4 травня будуть здійснюватися поетапно відповідно до графіка.
28 числа з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться мешканці понад 30 вулиць, серед яких:
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 226-236|240а|242-248|250|309-335|337|339-359
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 238|24
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 252|254|363|365
- Ігора Сікорського 274|276|276|278-308|312-320
- Ізмаїльська 29-41|43|40-68|43|45-65|70/Верещагіна15|70|72-88
- Анашкіна 117-143|122-146|145-151|148-162|155-159
- Анашкіна 153|161-171
- Анашкіна 164-180|180а|173-185|187а|184
- Аптечна 28|3|30а|32-44|31|33-47|48-66|51-59
- Арктична 1-17|19|2-18|20-36|21-37
- Арктична 38-58|39-57
- Бузкова 1-13|2-20
- Віктора Духовченко (Цюрупи) 1-23|2-20
- Дизельна 1-21
- Дизельна 23-47|34|49|6-32
- Дизельна 38-86|88|51-111|88
- Звільнена 3|5|2007|4-38|40-58|45-59|9-43
- Зеленодольська 1|9а(9с???)
- Курортна 1-51|2-20|22|22|24-44
- Максима Здоревського (Курська) 11-45|49|16-56|58|49|58
- Мальовнича 1-5|7|2-6|8
- Марка Безручка (Кутузова) 56-66|68|70|59-89|72|74|74
- Марії Заньковецької (Верещагіна) 1-11|13|13а|15|15/Ізмаїльська70|2-6|8
- Міцна 1-27|2-18|20
- Полтавська 1-23|2-22
- Полтавська 24-52|25-47|49а|49б|54-78
- Руставелі 1-29|2|4-20|20а
- Руставелі 2|22-54|31-53|53а|56
- Січових стрільців (Арсенальна) 1-23|25|22|24|4-20
- Січових стрільців (Арсенальна) 50
- Шевченка 241а|243|243а|243б|243в|245-265|264|266-296|267|269-275|277|298|3|300|300а
- Шевченка 277|277а|279-289|302-308|302-308|310-330
- Моторобудівників 100|102|104-108|112-130|136-158|164-170|98
- Моторобудівників 47-53|55
- Моторобудівників 55|55а
- Моторобудівників 55|55а|57|59|61-79
- Моторобудівників 85-93|95|95|97-107
- Курильський 2-8
- Ромашковий (Берінга) 1-13|2-6
- Історична 51|57|59|61|63
- Вогнетривна 21(кв.5,6,7,8)|23-27|52-56
- Мирослава Симчича (Лізи Чайкіної) 62|64|66|68|70|72|72А
- Яценка 4|6|6А
- Бузький 2|4|6
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) 46-52
- Гетьмана Скоропадського (Доватора) 1–65
- Ніжинська 57
- Річна 1-21|4-12
- Славутича 55–81|85–97|54–56|60–94|8а|88|91|93
- Тенісна 25-37|35
- Тичини 1|5–21|25–71|4|8|12–20|24|40–42|34|36|
- Арабатський 1–9|6|8|12
- Батуринська (Жигулівський) 1–9|2–10
29 числа з 09:00 до 17:00 буде вимкнено за адресами:
- Бірюзова 1-19|1а|2-28
- Володимира Кубійовича (Нестерова) 1-45|18|20а|2-16|20-50
- Військбуд 9
- Гризодубової 1|31
- Затишна 10|12|11|17|19|21|33|35|37|39|41|14|18|2|30|32|34|40|42|48
- Лейтенантська 36-48|37-49|50-60|51-61
- Незалежності 1-9|13|2-10
- Олексія Заїки (Джамбула) 1-27|2-12
- Стартова 105|15(буд.№)|44|48|75б|77|91|91а|93|97|76|96
- Стартова 70|71а
- Стартова 99
- Трембітна (Радищева) 40-46|41-47|48-88|51-101
- Ярославни (Качалова) 1-19|1а|2-28
- Абхазький 1-13|2-10
- Будапештський 2-6|3-7
- Богдана Хмельницького 27|29
- Верхня 4|6
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) 46-52|54|60|58
- Вроцлавська 17|19|21|23|27
- Гончара 105|107|109|111|113|115|117|119|121
- Ніжинська 57|59|64|66|68|68А|71-75|72|74|74А|76|78
- Підпорожня 11|2-22|3-9
- Республіканська 92|94|96|96А|98
- Річна 1-21|4-12
- Тенісна 19|20|21|21А|22|22А|23|25-37|26-38|35
- Металургів 15А|17А|19
- Соборний 175|177
- проїзд Віталія Тіліженка 3|4
- Бірюзова 1а
- Володимира Кубійовича (Нестерова) 1-45|2-16|20-50
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) 66
- Вроцлавська 42-86|29-45
- Відмінна 1|1А
- Добровольчих батальйонів 2-18|1-35|20-24
- Досягнень 47-59|56-66
- Досягнень 61|68
- Каспійська 1-25|2-20
- Лейтенантська 50-60|51-61
- Лижна 41-57|32-4
- Лижна 59-79|50-62
- Марганцева 10-30|7-29
- Морфлотська 2-12|3|30|32
- Морфлотська 63-109|84-110
- Ніжинська 77|79|88-90
- Передова 1А|1А|2А
- Республіканська 2-44|3-27|33|35
- Стартова 71а
- Трембітна (Радищева) 48-88|51-101
- Футбольна 61-69|52-66
- Футбольна 71-75|68-92|81-101|77|79|79А|88
- Чорногорівська 1-7|11-15|2-6|10-16
- Ярославни (Качалова) 1а
- Будапештський 2-6|3-7
- Конотопський 2-8|1-7
- Текстильний 1-13|4-14|14|16|18|20
30 числа з 09:00 до 17:00 без електропостачання залишаться будинки:
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) 40|42
- Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський) 143|145|145А|146|147|147А
- Гончара 77
- Нижньодніпровська 14А
- Ніжинська 39-49|56-62
- Республіканська 185|85-125|100-120
- Тенісна 50
- пров. Олександра Жданенка (Невельського) 1-19|4-20
1.05 з 9 до 16 години також будуть введені обмеження через заплановані ремонтні роботи. Вони охоплять:
- Моторобудівників 85-93|95|95|97-107
- Дорошенка 3 п.1–2|3 п.3–5|3 п.6–9|5
- Дорошенка 3 п.1–2|3 п.6–9|5
- Калнишевського 20 п. 1–2|20 п. 3–4
- Калнишевського 20 п. 1–2|20 п. 3–4|22
2.05 з 9 до 17 години не обійдуть вимкнення електроенергії будинки за адресами:
- Євгена Адамцевича (Тимірязєва) 226-236|240а|242-248|250|309-335|337|339-359
- Ігора Сікорського 274|276|276|278-308|312-320
- Арктична 38-58|39-57
- Броньова 1
- Васильєва 41-51|44|46-54|56|53-63|56|58-68
- Дизельна 38-86|88|51-111|88
- Космічна 17|19|26а(42)|42|42аб|44|44а|44б
- Леоніда Каденюка (Чкалова) 1|11
- Механічна 42|44|46|48-62|64|64|66
- Міцна 1-27|2-18|20
- Польова 1-11|2-12
- Руставелі 2|22-54|31-53|53а|56
- Снайперська 1|1|1а-13|15|17|2-12|16
- Столярна 50|52|53/1|55-57|54-58|59-63|65
- Тополіна 34а
Окрім запланованих робіт, можливі й термінові відключення, зокрема в районах поблизу промислових підприємств і транспортних магістралей.
Звертаємо увагу: ці тимчасові відключення світла в Запоріжжі з 28 квітня по 4 травня пов’язані з необхідністю покращення якості та стабільності електропостачання в майбутньому. Влада закликає мешканців поставитися з розумінням до ситуації та заздалегідь планувати свої справи з урахуванням графіку знеструмлень.
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