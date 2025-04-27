Состоятся плановые отключения света в Запорожье с 28 апреля по 4 мая, связанные с проведением работ по модернизации и ремонту электросетей, сообщает Politeka.net.
Городские власти предупреждают жителей о временных изменениях в электроснабжении, которые коснутся отдельных районов города.
Плановые отключения света в Запорожье с 28 апреля по 4 мая будут производиться поэтапно в соответствии с графиком.
28 числа с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся жители более 30 улиц, среди которых:
- Евгения Адамцевича (Тимиразева) 226-236|240а|242-248|250|309-335|337|339-359
- Евгения Адамцевича (Тимиразева) 238|24
- Евгения Адамцевича (Тимиразева) 252|254|363|365
- Игоря Сикорского 274|276|276|278-308|312-320
- Измаильская 29-41|43|40-68|43|45-65|70/Верещагина15|70|72-88
- Анашкина 117-143|122-146|145-151|148-162|155-159
- Анашкина 153|161-171
- Анашкина 164-180|180а|173-185|187а|184
- Аптечная 28|3|30а|32-44|31|33-47|48-66|51-59
- Арктический 1-17|19|2-18|20-36|21-37
- Арктический 38-58|39-57
- Сиреневый 1-13|2-20
- Виктора Духовченко (Цюрупы) 1-23|2-20
- Дизельна 1-21
- Дизельна 23-47|34|49|6-32
- Дизельна 38-86|88|51-111|88
- Уволена 3|5|2007|4-38|40-58|45-59|9-43
- Зеленодольская 1|9а(9с???)
- Курортная 1-51|2-20|22|22|24-44
- Максима Здоревского (Курская) 11-45|49|16-56|58|49|58
- Живописная 1-5|7|2-6|8
- Марка Безручко (Кутузова) 56-66|68|70|59-89|72|74|74
- Марии Заньковецкой (Верещагина) 1-11|13|13а|15|15/Измаильская70|2-6|8
- Прочная 1-27|2-18|20
- Полтавская 1-23|2-22
- Полтавская 24-52|25-47|49а|49б|54-78
- Руставели 1-29|2|4-20|20а
- Руставели 2|22-54|31-53|53а|56
- Сечевых стрелков (Арсенальная) 1-23|25|22|24|4-20
- Сечевых стрелков (Арсенальная) 50
- Шевченко 241а|243|243а|243б|243в|245-265|264|266-296|267|269-275|277|298|3|300|300а
- Шевченко 277|277а|279-289|302-308|302-308|310-330
- Моторостроителей 100|102|104-108|112-130|136-158|164-170|98
- Моторостроители 47-53|55
- Моторостроителей 55|55а
- Моторостроителей 55|55а|57|59|61-79
- Моторостроители 85-93|95|95|97-107
- Курильский 2-8
- Ромашковый (Беринга) 1-13|2-6
- Историческая 51|57|59|61|63
- Огнеупорная 21(кв.5,6,7,8)|23-27|52-56
- Мирослава Симчича (Лизы Чайкиной) 62|64|66|68|70|72|72А
- Яценко 4|6|6А
- Бужский 2|4|6
- Владимира Мономаха (Александра Невского) 46-52
- Гетьмана Скоропадского (Доватора) 1–65
- Нежинская 57
- Годовая 1-21|4-12
- Славутича 55-81|85-97|54-56|60-94|8а|88|91|93
- Теннисная 25-37|35
- Тычины 1|5-21|25-71|4|8|12-20|24|40-42|34|36|
- Арабатский 1–9|6|8|12
- Батуринская (Жигулевский) 1–9|2–10
29 числа с 09:00 до 17:00 будут отключены по адресам:
- Бирюзовая 1-19|1а|2-28
- Владимира Кубиевича (Нестерова) 1-45|18|20а|2-16|20-50
- Военныйстрой 9
- Гризодубовой 1|31
- Уютная 10 12 11 17 19 21 33 35 37 39 41 14 18 2 30 32 34 40 42 48
- Лейтенантская 36-48|37-49|50-60|51-61
- Независимости 1-9|13|2-10
- Алексея Заики (Джамбула) 1-27|2-12
- Стартова 105|15(корп.№)|44|48|75б|77|91|91а|93|97|76|96
- Стартова 70|71а
- Стартова 99
- Трембитная (Радищева) 40-46|41-47|48-88|51-101
- Ярославны (Качалова) 1-19|1а|2-28
- Абхазский 1-13|2-10
- Будапештский 2-6|3-7
- Богдана Хмельницкого 27|29
- Верхняя 4|6
- Владимира Мономаха (Александра Невского) 46-52|54|60|58
- Вроцлавская 17|19|21|23|27
- Гончара 105|107|109|111|113|115|117|119|121
- Нежинская 57|59|64|66|68|68А|71-75|72|74|74А|76|78
- Подпорожская 11|2-22|3-9
- Республиканская 92|94|96|96А|98
- Годовая 1-21|4-12
- Теннисная 19|20|21|21А|22|22А|23|25-37|26-38|35
- Металлургов 15А|17А|19
- Соборный 175|177
- проезд Виталия Тилиженко 3|4
- Бирюзовая 1а
- Владимира Кубиевича (Нестерова) 1-45|2-16|20-50
- Владимира Мономаха (Александра Невского) 66
- Вроцлавская 42-86 | 29-45
- Отличная 1|1А
- Добровольческие батальоны 2-18|1-35|20-24
- Достижений 47-59|56-66
- Достижений 61|68
- Каспийская 1-25|2-20
- Лейтенантская 50-60 | 51-61
- Лижна 41-57|32-4
- Лижна 59-79|50-62
- Марганцева 10-30|7-29
- Морфлотская 2-12|3|30|32
- Морфлотская 63-109|84-110
- Нежинская 77|79|88-90
- Передовая 1А|1А|2А
- Республиканская 2-44|3-27|33|35
- Стартова 71а
- Трембитная (Радищева) 48-88|51-101
- Футбольная 61-69|52-66
- Футбольная 71-75|68-92|81-101|77|79|79А|88
- Черногоровская 1-7|11-15|2-6|10-16
- Ярославны (Качалова) 1а
- Будапештский 2-6|3-7
- Конотопский 2-8|1-7
- Текстильный 1-13|4-14|14|16|18|20
30 числа с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома:
- Владимира Мономаха (Александра Невского) 40|42
- Героев полка "Азов" (бул. Гвардейский) 143|145|145А|146|147|147А
- Гончара 77
- Нижнеднепровская 14А
- Нежинская 39-49|56-62
- Республиканская 185|85-125|100-120
- Теннисная 50
- пров. Александра Жданенко (Невельского) 1-19 | 4-20
1.05 с 9 до 16 часов также будут введены ограничения из-за запланированных ремонтных работ. Они охватят:
- Моторостроители 85-93|95|95|97-107
- Дорошенко 3 п.1–2|3 п.3–5|3 п.6–9|5
- Дорошенко 3 п.1–2|3 п.6–9|5
- Калнышевского 20 п. 1–2|20 п. 3–4
- Калнышевского 20 п. 1-2 | 20 п. 3-4 | 22
2.05 с 9 до 17 часов не обойдут выключение электроэнергии дома по адресам:
- Евгения Адамцевича (Тимиразева) 226-236|240а|242-248|250|309-335|337|339-359
- Игоря Сикорского 274|276|276|278-308|312-320
- Арктический 38-58|39-57
- Броневая 1
- Васильева 41-51|44|46-54|56|53-63|56|58-68
- Дизельна 38-86|88|51-111|88
- Космическая 17|19|26а(42)|42|42об|44|44а|44б
- Леонида Каденюка (Чкалова) 1|11
- Механическая 42|44|46|48-62|64|64|66
- Прочная 1-27|2-18|20
- Полевая 1-11|2-12
- Руставели 2|22-54|31-53|53а|56
- Снайперская 1|1|1а-13|15|17|2-12|16
- Столярная 50|52|53/1|55-57|54-58|59-63|65
- Тополина 34а
Кроме запланированных работ возможны и срочные отключения, в частности в районах вблизи промышленных предприятий и транспортных магистралей.
Обращаем внимание: эти временные отключение света в Запорожье с 28 апреля по 4 мая связаны с необходимостью улучшения качества и стабильности электроснабжения в будущем. Власти призывают жителей отнестись с пониманием к ситуации и планировать заранее свои дела с учетом графика обесточений.
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