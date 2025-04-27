Украинцы уже могут узнать графики отключения света в Запорожье с 28 апреля по 4 мая

Состоятся плановые отключения света в Запорожье с 28 апреля по 4 мая, связанные с проведением работ по модернизации и ремонту электросетей, сообщает Politeka.net.

Городские власти предупреждают жителей о временных изменениях в электроснабжении, которые коснутся отдельных районов города.

Плановые отключения света в Запорожье с 28 апреля по 4 мая будут производиться поэтапно в соответствии с графиком.

28 числа с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся жители более 30 улиц, среди которых:

Евгения Адамцевича (Тимиразева) 226-236|240а|242-248|250|309-335|337|339-359

Евгения Адамцевича (Тимиразева) 238|24

Евгения Адамцевича (Тимиразева) 252|254|363|365

Игоря Сикорского 274|276|276|278-308|312-320

Измаильская 29-41|43|40-68|43|45-65|70/Верещагина15|70|72-88

Анашкина 117-143|122-146|145-151|148-162|155-159

Анашкина 153|161-171

Анашкина 164-180|180а|173-185|187а|184

Аптечная 28|3|30а|32-44|31|33-47|48-66|51-59

Арктический 1-17|19|2-18|20-36|21-37

Арктический 38-58|39-57

Сиреневый 1-13|2-20

Виктора Духовченко (Цюрупы) 1-23|2-20

Дизельна 1-21

Дизельна 23-47|34|49|6-32

Дизельна 38-86|88|51-111|88

Уволена 3|5|2007|4-38|40-58|45-59|9-43

Зеленодольская 1|9а(9с???)

Курортная 1-51|2-20|22|22|24-44

Максима Здоревского (Курская) 11-45|49|16-56|58|49|58

Живописная 1-5|7|2-6|8

Марка Безручко (Кутузова) 56-66|68|70|59-89|72|74|74

Марии Заньковецкой (Верещагина) 1-11|13|13а|15|15/Измаильская70|2-6|8

Прочная 1-27|2-18|20

Полтавская 1-23|2-22

Полтавская 24-52|25-47|49а|49б|54-78

Руставели 1-29|2|4-20|20а

Руставели 2|22-54|31-53|53а|56

Сечевых стрелков (Арсенальная) 1-23|25|22|24|4-20

Сечевых стрелков (Арсенальная) 50

Шевченко 241а|243|243а|243б|243в|245-265|264|266-296|267|269-275|277|298|3|300|300а

Шевченко 277|277а|279-289|302-308|302-308|310-330

Моторостроителей 100|102|104-108|112-130|136-158|164-170|98

Моторостроители 47-53|55

Моторостроителей 55|55а

Моторостроителей 55|55а|57|59|61-79

Моторостроители 85-93|95|95|97-107

Курильский 2-8

Ромашковый (Беринга) 1-13|2-6

Историческая 51|57|59|61|63

Огнеупорная 21(кв.5,6,7,8)|23-27|52-56

Мирослава Симчича (Лизы Чайкиной) 62|64|66|68|70|72|72А

Яценко 4|6|6А

Бужский 2|4|6

Владимира Мономаха (Александра Невского) 46-52

Гетьмана Скоропадского (Доватора) 1–65

Нежинская 57

Годовая 1-21|4-12

Славутича 55-81|85-97|54-56|60-94|8а|88|91|93

Теннисная 25-37|35

Тычины 1|5-21|25-71|4|8|12-20|24|40-42|34|36|

Арабатский 1–9|6|8|12

Батуринская (Жигулевский) 1–9|2–10

29 числа с 09:00 до 17:00 будут отключены по адресам:

Бирюзовая 1-19|1а|2-28

Владимира Кубиевича (Нестерова) 1-45|18|20а|2-16|20-50

Военныйстрой 9

Гризодубовой 1|31

Уютная 10 12 11 17 19 21 33 35 37 39 41 14 18 2 30 32 34 40 42 48

Лейтенантская 36-48|37-49|50-60|51-61

Независимости 1-9|13|2-10

Алексея Заики (Джамбула) 1-27|2-12

Стартова 105|15(корп.№)|44|48|75б|77|91|91а|93|97|76|96

Стартова 70|71а

Стартова 99

Трембитная (Радищева) 40-46|41-47|48-88|51-101

Ярославны (Качалова) 1-19|1а|2-28

Абхазский 1-13|2-10

Будапештский 2-6|3-7

Богдана Хмельницкого 27|29

Верхняя 4|6

Владимира Мономаха (Александра Невского) 46-52|54|60|58

Вроцлавская 17|19|21|23|27

Гончара 105|107|109|111|113|115|117|119|121

Нежинская 57|59|64|66|68|68А|71-75|72|74|74А|76|78

Подпорожская 11|2-22|3-9

Республиканская 92|94|96|96А|98

Годовая 1-21|4-12

Теннисная 19|20|21|21А|22|22А|23|25-37|26-38|35

Металлургов 15А|17А|19

Соборный 175|177

проезд Виталия Тилиженко 3|4

Бирюзовая 1а

Владимира Кубиевича (Нестерова) 1-45|2-16|20-50

Владимира Мономаха (Александра Невского) 66

Вроцлавская 42-86 | 29-45

Отличная 1|1А

Добровольческие батальоны 2-18|1-35|20-24

Достижений 47-59|56-66

Достижений 61|68

Каспийская 1-25|2-20

Лейтенантская 50-60 | 51-61

Лижна 41-57|32-4

Лижна 59-79|50-62

Марганцева 10-30|7-29

Морфлотская 2-12|3|30|32

Морфлотская 63-109|84-110

Нежинская 77|79|88-90

Передовая 1А|1А|2А

Республиканская 2-44|3-27|33|35

Стартова 71а

Трембитная (Радищева) 48-88|51-101

Футбольная 61-69|52-66

Футбольная 71-75|68-92|81-101|77|79|79А|88

Черногоровская 1-7|11-15|2-6|10-16

Ярославны (Качалова) 1а

Будапештский 2-6|3-7

Конотопский 2-8|1-7

Текстильный 1-13|4-14|14|16|18|20

30 числа с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома:

Владимира Мономаха (Александра Невского) 40|42

Героев полка "Азов" (бул. Гвардейский) 143|145|145А|146|147|147А

Гончара 77

Нижнеднепровская 14А

Нежинская 39-49|56-62

Республиканская 185|85-125|100-120

Теннисная 50

пров. Александра Жданенко (Невельского) 1-19 | 4-20

1.05 с 9 до 16 часов также будут введены ограничения из-за запланированных ремонтных работ. Они охватят:

Моторостроители 85-93|95|95|97-107

Дорошенко 3 п.1–2|3 п.3–5|3 п.6–9|5

Дорошенко 3 п.1–2|3 п.6–9|5

Калнышевского 20 п. 1–2|20 п. 3–4

Калнышевского 20 п. 1-2 | 20 п. 3-4 | 22

2.05 с 9 до 17 часов не обойдут выключение электроэнергии дома по адресам:

Евгения Адамцевича (Тимиразева) 226-236|240а|242-248|250|309-335|337|339-359

Игоря Сикорского 274|276|276|278-308|312-320

Арктический 38-58|39-57

Броневая 1

Васильева 41-51|44|46-54|56|53-63|56|58-68

Дизельна 38-86|88|51-111|88

Космическая 17|19|26а(42)|42|42об|44|44а|44б

Леонида Каденюка (Чкалова) 1|11

Механическая 42|44|46|48-62|64|64|66

Прочная 1-27|2-18|20

Полевая 1-11|2-12

Руставели 2|22-54|31-53|53а|56

Снайперская 1|1|1а-13|15|17|2-12|16

Столярная 50|52|53/1|55-57|54-58|59-63|65

Тополина 34а

Кроме запланированных работ возможны и срочные отключения, в частности в районах вблизи промышленных предприятий и транспортных магистралей.

Обращаем внимание: эти временные отключение света в Запорожье с 28 апреля по 4 мая связаны с необходимостью улучшения качества и стабильности электроснабжения в будущем. Власти призывают жителей отнестись с пониманием к ситуации и планировать заранее свои дела с учетом графика обесточений.

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