Синоптики поділилися детальним прогнозом погоди в Києві та області на 25 квітня 2025 року та попередили про погіршення метеорологічних умов.

На пʼятницю, 25 квітня 2025 року, прогноз погоди в Києві та області передбачає початок ротації повітряних мас, пише Politeka.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що в пʼятницю ще буде спекотно, в суботу почне надходити свіжіше повітря, а от в неділю різко похолоднішає до +10+17 градусів.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, в Києві та області прогноз погоди на 25 квітня обіцяє мінливу хмарність. Вночі істотних опадів не очікується, а от вдень пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Вітер північного напрямку, дещо посилиться, до 5-10 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

У пʼятницю вночі температура повітря по області становитиме +8+13 градусів, вдень підзніметься до +18+23. У Києві, відповідно до прогнозу погоди на 25 квітня, в нічні години +11+13, в денні – до +21+23 тепла.

Наталка Діденко також уточнила, що дощі можливі саме в другій половині дня, навіть надвечір.

У суботу, за словами синоптика, вночі та вранці в столиці грозові дощі, вдень температура різко знизиться, максимально термометри показуватимуть +14 градусів. У неділю знову дуже свіжо, протягом дня повітря прогріється лише до +9+14.

Також важливо відзначити, що в нічні години 27 та 28 числа в західних, північних і центральних регіонах є ймовірність заморозків на ґрунті.

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