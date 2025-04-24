Синоптики поделились подробным прогнозом погоды в Киеве и области на 25 апреля 2025 года и предупредили об ухудшении метеорологических условий.

На пятницу, 25 апреля 2025, прогноз погоды в Киеве и области предусматривает начало ротации воздушных масс, пишет Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, что в пятницу еще будет жарко, в субботу начнет поступать свежий воздух, а вот в воскресенье резко похолодает до +10+17 градусов.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в Киеве и области прогноз погоды на 25 апреля обещает переменную облачность. Ночью осадков не ожидается, а вот днем ​​пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер северного направления, несколько усилится до 5-10 метров в секунду, сообщает Politeka.

В пятницу ночью температура воздуха по области будет +8+13 градусов, днем ​​поднимется до +18+23. В Киеве, согласно прогнозу погоды на 25 апреля, в ночные часы +11+13, в дневные – до +21+23 тепла.

Наталья Диденко также уточнила, что дожди возможны именно второй половине дня, даже к вечеру.

В субботу, по словам синоптика, ночью и утром в столице грозовые дожди, днем ​​температура резко снизится, максимально термометры будут показывать +14 градусов. В воскресенье снова очень свежо, в течение дня воздух прогреется только до +9+14.

Также важно отметить, что в ночные часы 27 и 28 числа в западных, северных и центральных регионах есть вероятность заморозков на почве.

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