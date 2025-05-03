Соціальна пенсія в Дніпрі українцям розповіли, хто може отримати допомогу без страхового стажу.

У Дніпрі діє державна програма підтримки літніх людей, які досягли пенсійного віку, але не набули необхідного страхового стажу для оформлення звичайної пенсії, передає Politeka.

Відомо, що така допомога надається відповідно до оновлених правил, які залишаються чинними у 2025 році.

З 1 січня 2025 для оформлення пенсії у 60 років необхідно мати мінімум 32 роки страхового стажу.

Якщо він менший, застосовуються інші вікові критерії:

63 роки — при наявності від 22 до 31 року;

65 років — становить від 15 до 21;

менше 15 років — пенсія не призначається, натомість передбачена соціальна допомога за віком.

З кожним роком вимоги до страхового стажу зростатимуть, і до 2028 для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде вже 35 років.

Сума виплати визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році — 2361 грн), і середньомісячним доходом одного члена родини за останні 6 місяців. Максимальна виплата не може перевищувати 3028 грн — прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Допомога переглядається раз на пів року — відповідно до змін у доходах та майновому стані сім’ї.

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутися до управління соціального захисту за місцем проживання або реєстрації й надати:

заяву про призначення допомоги;

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (ІПН);

довідку з Пенсійного фонду про наявність стажу;

декларацію про доходи та майно родини за останні 6 місяців;

копію рішення про опікунство (для недієздатних осіб).

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