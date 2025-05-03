Социальная пенсия в Днепре украинцам рассказали, кто может получить помощь без страхового стажа.

В Днепре действует государственная программа поддержки пожилых людей, достигших пенсионного возраста, но не получивших необходимый страховой стаж для оформления обычной пенсии, передает Politeka.

Известно, что такая помощь предоставляется в соответствии с обновленными правилами, которые остаются в 2025 году.

С 1 января 2025 для оформления пенсии в 60 лет необходимо иметь минимум 32 года страхового стажа.

Если он меньше, применяются другие возрастные критерии:

63 года - при наличии от 22 до 31 года;

65 лет – составляет от 15 до 21;

менее 15 лет — пенсия не назначается, а предусмотрена социальная помощь по возрасту.

С каждым годом требования к страховому стажу будут расти, и к 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется уже 35 лет.

Сумма выплаты определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (в 2025 году - 2361 грн), и среднемесячным доходом одного члена семьи за последние 6 месяцев.

Максимальная выплата не может превышать 3028 грн - прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Помощь пересматривается раз в пол года - в соответствии с изменениями в доходах и имущественном состоянии семьи.

Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или регистрации и предоставить:

заявление о назначении помощи;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (ИНН);

справку из Пенсионного фонда о наличии стажа;

декларацию о доходах и имуществе семьи за последние 6 месяцев;

копию решения об опекунстве (для недееспособных лиц).

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