Яким буде прогноз погоди для Харкова та області на 25 квітня 2025 року та коли чекати на різке похолодання.

У пʼятницю, 25 квітня 2025 року, прогноз погоди в Харкові та області передбачає спеку, але розбавлену дощем із грозами, пише Politeka.

Як повідомляють у регіональному центрі з гідрометеорології, протягом доби в регіоні мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не очікується, а от вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами.

Прогноз погоди в Харкові та області на 25 квітня передбачає в нічні години слабкий вітер змінних напрямків, до 3-8 метрів за секунду, а от у денні години – північно-західний, посилиться до 5-10 метрів за секунду, повідомляє Politeka.

Вночі температура повітря по області коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла, а вдень знову спека – +22+27. У Харкові при цьому прогноз погоди на 25 квітня обіцяє нічні +10+12 тепла та денні +25+27 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, в суботу грозові дощі в регіоні продовжаться, вітер ще більше посилиться, пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Крім того, цього дня почнеться похолодання, в денні години очікується до +18+23.

А от у неділю, як передбачають синоптики, знову очікується сильний неприємний вітер, опади, хоч і невеликі, можливий туман, а от показники термометрів різко опустяться – максимально протягом дня температура повітря становитиме +8+13 градусів.

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