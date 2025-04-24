Каким будет прогноз погоды для Харькова и области на 25 апреля 2025 года и когда ждать резкого похолодания.

В пятницу, 25 апреля 2025 года, прогноз погоды в Харькове и области предусматривает жару, но разбавленную дождем с грозами, пишет Politeka.

Как сообщают в региональном центре по гидрометеорологии, в течение суток в регионе переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а вот днем ​​местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами.

Прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля предполагает в ночные часы слабый ветер переменных направлений, до 3-8 метров в секунду, а вот в дневные часы – северо-западный, усилится до 5-10 метров в секунду, сообщает Politeka.

Ночью температура воздуха по области будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, а днем ​​снова жара – +22+27. В Харькове тем временем прогноз погоды на 25 апреля обещает ночные +10+12 тепла и дневные +25+27 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу грозовые дожди в регионе продолжатся, ветер еще больше усилится, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того, в этот день начнется похолодание, в дневные часы ожидается +18+23.

А вот в воскресенье, как предполагают синоптики, снова ожидается сильный неприятный ветер, осадки, хоть и небольшие, возможны туманы, а вот показатели термометров резко опустятся – максимально в течение дня температура воздуха составит +8+13 градусов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.