Робота для пенсіонерів в Дніпрі нині є актуальною, адже багато з них шукають можливості бути соціально активними та фінансово незалежними, повідомляє Politeka.net.
Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку труда.
В командоі магазини «Varus» надається шукають шеф-кухара. Головні обов'язки полягають у контролі якості страв та дотримання стандартів подачі, управлінні командою кухарів: навчання, мотивація та організація роботи та дотримання санітарних норм і правил безпеки на кухні.
Від кандидатів на посаду вимагають мати креативність і любов до кулінарії; навички управління командою та організації робочих процесів; вміти працювати в умовах високої завантаженості.
Заробітна платня становить на цій посаді: 22 000 – 27 000 гривень.
Крім того, робота для пенсіонерів в Дніпрі пропонується машиністам-крана. Компанія також готова навчити працівника відповідних навичок.
Основні обов’язки включають: здійснення всіх кранових операцій відповідно до технологічного процесу; забезпечення безперебійного руху виробничого потоку; виконання вантажно-розвантажувальних робіт у межах цеху та готовність до навчання та розвитку у професії.
Робтодавець обіцяє офіційне працевлаштування та оплачувані лікарняні. Плюсом стануть безкоштовний корпоративний транспорт та дотації на харчування. Зарплата на місяць становить 19 000 – 22 000 грн.
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