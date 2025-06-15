Робота для пенсіонерів у Дніпрі є на різних умовах та з різною зарплатою для бажаючих.

Робота для пенсіонерів в Дніпрі нині є актуальною, адже багато з них шукають можливості бути соціально активними та фінансово незалежними, повідомляє Politeka.net.

Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку труда.

В командоі магазини «Varus» надається шукають шеф-кухара. Головні обов'язки полягають у контролі якості страв та дотримання стандартів подачі, управлінні командою кухарів: навчання, мотивація та організація роботи та дотримання санітарних норм і правил безпеки на кухні.

Від кандидатів на посаду вимагають мати креативність і любов до кулінарії; навички управління командою та організації робочих процесів; вміти працювати в умовах високої завантаженості.

Заробітна платня становить на цій посаді: 22 000 – 27 000 гривень.

Крім того, робота для пенсіонерів в Дніпрі пропонується машиністам-крана. Компанія також готова навчити працівника відповідних навичок.

Основні обов’язки включають: здійснення всіх кранових операцій відповідно до технологічного процесу; забезпечення безперебійного руху виробничого потоку; виконання вантажно-розвантажувальних робіт у межах цеху та готовність до навчання та розвитку у професії.

Робтодавець обіцяє офіційне працевлаштування та оплачувані лікарняні. Плюсом стануть безкоштовний корпоративний транспорт та дотації на харчування. Зарплата на місяць становить 19 000 – 22 000 грн.

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