Работа для пенсионеров в Днепре есть на разных условиях и с разной зарплатой для желающих.

Работа для пенсионеров в Днепре сейчас актуальна, ведь многие из них ищут возможности быть социально активными и финансово независимыми, сообщает Politeka.net.

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В команде магазина «Varus» предоставляется, в частности, ищут шеф-повара. Главные обязанности заключаются в контроле качества блюд и соблюдении стандартов подачи, управлении командой поваров: обучение, мотивация и организация и соблюдение санитарных норм и правил безопасности на кухне.

От кандидатов на должность требуют иметь креативность и любовь к кулинарии; навыки управления командой и рабочих процессов; уметь работать в условиях высокой загруженности.

Заработная плата составляет в этой должности: 22 000 – 27 000 гривен.

Кроме того, работа для пенсионеров в Днепре предлагается машинистам-кранам. Компания также готова научить работника соответствующим навыкам.

Основные обязанности включают: осуществление всех крановых операций в соответствии с технологическим процессом; обеспечение бесперебойного движения производственного потока; выполнение погрузочно-разгрузочных трудов в рамках цеха и готовность к обучению и развитию в профессии.

Работодатель обещает официальное трудоустройство и оплачиваемые больничные. Плюсом станет бесплатный корпоративный транспорт и дотации на питание. Зарплата в месяц составляет 19000 – 22000 грн.

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