Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові часто стає предметом дискусій та не може не хвилювати місцевих.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові відбулося в квітні 2025 року, тож в наступному місяці людям доведеться платити більше, повідомляє Politeka.

Так, у квітні в Харкові та області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги. Зокрема, зміни торкнулися водопостачання та водовідведення, що, без сумніву, вплине на гаманці багатьох місцевих жителів.

Для більшості громадян підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові не відбудеться. Як і до цього, вони складають централізоване водопостачання 16,032 грн за кубічний метр, а водовідведення 8,484 грн за куб. м. В результаті сума залишиться на рівні 24,516 грн за куб. м, і зміни у платіжках не очікуються.

А от для юридичних осіб і деяких інших категорій споживачів розцінки зросли. Тепер вартість водопостачання для них становить 39, а водовідведення 18,792. Зміни торкнулися й мешканців Височанської громади, де ціни на воду піднялися до 52 та 38,56 відповідно.

Що стосується газу, то наразі ціни залишаються стабільними. Постачальник "Нафтогаз", який обслуговує 98% побутових споживачів, утримує розцінки на рівні 7,96. Інші компанії також не підвищують цифри. Вони варіюються від 7,79 до 9,99, що відповідає рівню попередніх місяців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, У одному з українських міст планують обмеження теплопостачання: відомо, кому слід бути готовими.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію з 1 березня: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год навесні.