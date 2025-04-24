Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове часто становится предметом дискуссий и не может не беспокоить местных.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове произошло в апреле 2025 года, так что в следующем месяце людям придется платить больше, сообщает Politeka.

Так, в апреле в Харькове и области произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. Зокрема, зміни торкнулися водопостачання та водовідведення, що, без сумніву, вплине на гаманці багатьох місцевих жителів.

Для большинства граждан повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не произойдет. Как и прежде, они составляют централизованное водоснабжение 16,032 грн за кубический метр, а водоотвод 8,484 грн за куб. м. В результате сумма останется на уровне 24,516 грн. за куб. м и изменения в платежках не ожидаются.

А вот для юридических лиц и некоторых других категорий потребителей цены выросли. Теперь стоимость водоснабжения для них составляет 39, а водоотвод 18,792. Изменения коснулись и жителей Высочанского общества, где цены на воду поднялись до 52 и 38,56 соответственно.

Что касается газа, то сейчас цены остаются стабильными. Поставщик "Нефтегаз", обслуживающий 98% бытовых потребителей, удерживает расценки на уровне 7,96. Другие компании тоже не повышают цифры. Они варьируются от 7,79 до 9,99, что соответствует уровню предыдущих месяцев.

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