З гідною оплатою стає все більш популярною стає робота для пенсіонерів в Запоріжжі.

Пенсії в Україні досить низькі, тому все більше літніх людей змушені шукати додаткові джерела доходу, на щастя робота в Запоріжжя знайдеться для пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та з'ясували на які посади запрошують людей поважного віку.

Так, робота в Запоріжжі для пенсіонерів знайдеться для експедиторів. Провідна компанія з виробництва і продажу мастильних матеріалів готова платити від 25 до 30 тисяч на місяць. Від кандидата вимагають мати досвід на аналогічній посаді. Людина повинна бути комунікабельна, відповідальна, дисциплінована та порядна.

Протягом робочого дня потрібно отримувати та завантажувати товар, оформлювати первинної документації по маршруту.

Основними плюсами від компанії є: гідний рівень і своєчасну виплату заробітної плати; компенсація мобільного зв’язку; компенсацію при відрядженнях; дружній і амбітний колектив, який завжди прийде на допомогу.

Крім цього, робота в Запоріжжі для пенсіонерів пропонується для комплектувальника на сучасний склад продуктів харчування (бакалія, кондитерка, дитяче харчування, соки та мінеральтні води, алкоголь). Зарплата на посаді складає 15000−18300. Роботодавець надає безкоштовний автобус на два графіка, що дасть можливість економити на проїзді щомісяця.