С достойной оплатой становится все популярнее становится работа для пенсионеров в Запорожье.

Пенсии в Украине достаточно низкие, поэтому все больше пожилых людей вынуждены искать дополнительные источники дохода, к счастью работа в Запорожье найдется для пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и выяснили, на какие должности приглашают людей преклонного возраста.

Так, работа в Запорожье для пенсионеров найдется для экспедиторов. Ведущая компания по производству и продаже смазочных материалов готова платить от 25 до 30 тысяч в месяц. От кандидата требуют опыта на аналогичной должности. Человек должен быть коммуникабельным, ответственным, дисциплинированным и порядочным.

В течение рабочего дня необходимо получать и загружать товар, оформлять первичную документацию по маршруту.

Основными достоинствами от компании являются: достойный уровень и своевременная выплата заработной платы; компенсация мобильной связи; компенсацию при командировках; дружеский и амбициозный коллектив, который всегда придет на помощь.

Кроме этого, работа в Запорожье для пенсионеров предлагается для комплектовщика на современный состав продуктов питания (бакалия, кондитерка, детское питание, соки и минеральтные воды, алкоголь). Зарплата в должности составляет 15000-18300. Работодатель предоставляет бесплатный автобус на два графика, что позволит экономить на проезде ежемесячно.

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