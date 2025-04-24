Подорожчання хліба в Запоріжжі охопило різні категорії та марки, що свідчить про загальну тенденцію зростання цін на ключові продукти

Подорожчання хліба в Запоріжжі продовжується через економічні чинники та військові дії, що продовжуються в країні, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували цінники на цей продукт у Варусі та в інших магазинах.

Ціни на продукцію відомих торгових марок піднялися навіть серед бюджетних варіантів. Наприклад, популярний серед споживачів нарізаний хліб Пшеничний (600 г) від Катерінославхліб наразі коштує 26,10 грн. Тим часом Пшеничний-нарізний від того ж самого виробника можна придбати за 16,10 грн (290г).

Підвищення вартості торкнулося в області продукції ТМ "ЦарХліб": пшеничний нарізаний хліб (600 г) зріс у ціні з 40,81 грн до 41,23 грн, що становить додаткові 42 копійки.

Подорожчання хліба в Запоріжжі охопило різні категорії та марки, що свідчить про загальну тенденцію зростання цін на ключовий продукт харчування.

Зростання цін на хліб, яке розпочалося ще торік, у 2025-му триває, хоча темпи дещо знизилися. Найпомітніше підвищення вартості фіксувалося на початку року, тоді як у літній період очікується більш стримане зростання. За прогнозами експертів, основний етап подорожчання вже позаду. У літні місяці вартість хліба може зрости ще на 2–3%, але суттєвих стрибків цін не прогнозується.

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