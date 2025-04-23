В четвер Україна залишиться однією з найспекотнішим країн Європи – яким буде прогноз погоди в Києві та області на 24 квітня 2025 року.

У Києві та області прогноз погоди на четвер, 24 квітня 2025 року, передбачає мінливу хмарність, переважно без опадів, повідомляє Politeka.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, вночі буде сухо, лише вдень місцями в регіоні пройдуть короткочасні дощі, можливо з грозами.

Вітер східного напрямку, слабкий, 3-8 метрів за секунду.

В нічні години в Києві прогноз погоди на 24 квітня обіцяє свіжі +11+13 градусів, а в денні знову спека – до +23+25. По області температура повітря вночі становитиме +8+13, а вдень до +21+26 градусів тепла, повідомляє Politeka.

Експерти Укргідрометцентру відзначають, що на четвер у регіоні оголошено на надзвичайний рівень пожежної безпеки. Такі метеорологічні умови загрожують високою ймовірністю виникнення та поширення загорянь в екосистемі, тому варто особливо обережно поводитися з джерелами займання та відкритим вогнем.

Синоптикиня Наталка Діденко також дала свій прогноз погоди в Києві на 24 квітня. За її словами, протягом більшої частини доби опадів у столиці не очікується, лише ввечері можуть пройти короткочасні грозові дощі, але триматиметься спека до +25+26 градусів.

Далі, як відзначає синоптик, у пʼятницю дощі посиляться, а в суботу в деяких регіонах різко похолодає.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про перелік категорій людей, які можуть отримати грошову допомогу в Києві.

Також Politeka писала, хто може вийти на пенсію у 50 років із мінімальним стажем.

Крім того, Politeka розповідала, коли впровадять кримінальну відповідальність для ТЦК та ВЛК.