В четверг Украина останется одной из самых жарких стран Европы – каким будет прогноз погоды в Киеве и области на 24 апреля 2025 года.

В Киеве и области прогноз погоды на четверг, 24 апреля 2025 года, предусматривает переменную облачность, преимущественно без осадков, сообщает Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, ночью будет сухо, лишь днем ​​местами в регионе пройдут кратковременные дожди, возможно, с грозами.

Ветер восточного направления, слабый, 3-8 метров в секунду.

В ночные часы в Киеве прогноз погоды на 24 апреля обещает свежие +11+13 градусов, а в дневные часы снова жара – до +23+25. По области температура воздуха ночью будет +8+13, а днем ​​до +21+26 градусов тепла, сообщает Politeka.

Эксперты Укргидрометцентра отмечают, что на четверг в регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной безопасности. Такие метеорологические условия чреваты высокой вероятностью возникновения и распространения возгораний в экосистеме, поэтому следует особенно осторожно обращаться с источниками возгорания и открытым огнем.

Синоптикиня Наталья Диденко также дала свой прогноз погоды в Киеве на 24 апреля. По ее словам, в течение большей части суток осадков в столице не ожидается, лишь к вечеру могут пройти кратковременные грозовые дожди, но будет держаться жара до +25+26 градусов.

Далее, как отмечает синоптик, в пятницу дожди усилятся, а в субботу в некоторых регионах резко похолодает.

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