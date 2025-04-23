Експерти Укргідрометцентру поділилися детальним прогнозом погоди в Харкові та області на четвер, 24 квітня 2025 року.

Прогноз погоди в Харкові та області на четвер, 24 квітня 2025 року, передбачає повернення дощів, хоч поки й невеликих, пише Politeka.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, протягом доби в регіоні очікується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не буде, а от вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Відповідно до прогнозу погоди в Харкові та області на 24 квітня, вітер очікується змінних напрямків, досить слабкий, від трьох до восьми метрів за секунду, повідомляє Politeka.

При цьому в середу Україні залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи із денними температурами по регіонах до +20+26 градусів.

У Харкові ж прогноз погоди на 24 квітня вночі обіцяє прохолодні +10+12, а вдень спекотні +24+26, хоч і пройде невеликий короткочасний дощ.

По області температура в нічні години становитиме +8+13 градусів тепла, а в денні показники термометрів піднімуться до +21+26.

Синоптики Укргідрометцентру відзначають, що таке ж тепло та невеликі опади очікуються і в пʼятницю, вле вже в суботу ситуація різко погіршиться: значні опади, сильний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду та зниження температури, максимально термометри покажуть +17+22, а в неділю взагалі – до +9+14.

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