Эксперты Укргидрометцентра поделились подробным прогнозом погоды в Харькове и области на четверг, 24 апреля 2025 года.

Прогноз погоды в Харькове и области на четверг, 24 апреля 2025 года, предусматривает возвращение дождей, хоть пока и небольших, пишет Politeka.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, в течение суток в регионе ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а вот днем ​​местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Согласно прогнозу погоды в Харькове и области на 24 апреля, ветер ожидается переменных направлений, достаточно слабый, от трех до восьми метров в секунду, сообщает Politeka.

При этом в среду Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы с дневными температурами по регионам до +20+26 градусов.

В Харькове прогноз погоды на 24 апреля ночью обещает прохладные +10+12, а днем ​​жаркие +24+26, хоть и пройдет небольшой кратковременный дождь.

По области температура в ночные часы составит +8+13 градусов тепла, а в дневные показатели термометров поднимутся до +21+26.

Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что такое же тепло и небольшие осадки ожидаются и в пятницу, но уже в субботу ситуация резко ухудшится: значительные осадки, сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и понижение температуры, максимально термометры покажут +17+22, а в воскресенье вообще до +9+14.

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