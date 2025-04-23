Відключення газу у Дніпрі 24 квітня торкнеться лише певних районів міста та окремих будинків.

Відключення газу у Дніпрі 24 квітня пов’язане з проведенням планових робіт і зачепить лише окремі адреси, інформує Politeka.net.

Попередження з'явилося на офіційній сторінці в Фейсбук філії ТОВ «Газмережі».

Відключення газу у Дніпрі 24 квітня станеться у зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання міста та Дніпровського району. Спеціалістами Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» буде тимчасово обмежено розподіл блакитного палива для мешканців ряду житлових будинків:

Незламна, 500а, 520, 504, 506, 508, 510а, 510, 512, 512;

Інгульська, 300а;

Дубовика, 5, 7, 9, 11;

Бориса Лятошинського, 47, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 67, 69;

Академіка Белелюбського, 12, 13.

Після завершення запланованих робіт відключення газу у Дніпрі 24 квітня скасують. Водночас мешканцям необхідно надати доступ працівникам газорозподільної компанії до кожного помешкання, де встановлене газове обладнання.

Це передбачено пунктами 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання (ПТЕСГ), затверджених Наказом Міністерства енергетики України №402 від 21 жовтня 2024 року. Згідно з цими вимогами, усі елементи газових систем, перш ніж бути знову підключеними до мережі, мають пройти зовнішній огляд і обов’язкове опресовування повітрям. Пуск блакитного палива без проведення цих процедур заборонено.

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