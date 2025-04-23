Отключение газа в Днепре 24 апреля коснется только определенных районов города и отдельных домов.

Отключение газа в Днепре 24 апреля связано с проведением плановых работ и коснется только отдельных адресов, информирует Politeka.net.

Предупреждение появилось на официальной странице в Фейсбуке филиала ООО «Газсети».

Отключение газа в Днепре 24 апреля произойдет в связи с выполнением ремонтных работ по системе газоснабжения города и Днепровского района. Специалистами Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» будет временно ограничено распределение голубого топлива для жителей ряда жилых домов:

Незламна, 500а, 520, 504, 506, 508, 510а, 510, 512, 512;

Ингульская, 300а;

Дубовика, 5, 7, 9, 11;

Бориса Лятошинского, 47, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 67, 69;

Академика Белелюбского, 12, 13.

После завершения запланированных работ отключение газа в Днепре 24 апреля будет отменено. В то же время жильцам необходимо предоставить доступ работникам газораспределительной компании к каждому помещению, где установлено газовое оборудование.

Это предусмотрено пунктами 4–8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения (ПТЭХ), утвержденных Приказом Министерства энергетики Украины №402 от 21 октября 2024 года. Согласно этим требованиям, все элементы газовых систем, прежде чем быть снова подключены к сети, должны пройти внешний осмотр и обязательное опрессовку воздухом. Пуск голубого топлива без этих процедур запрещен.

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