Для Харкова та області прогноз погоди на середу, 23 квітня 2025 року, прогноз погоди обіцяє ще більше підвищення температури.

Прогноз погоди в Харкові та області на середу, 23 квітня 2025 року, передбачає багато тепла та сонця, але вже скоро повернуться заморозки, повідомляє Politeka.

В середу протягом доби очікується мінлива хмарність, без дощів. Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології.

Відповідно до прогнозу погоди на 23 квітня, вітер слабкий або місцями помірний, північно-східного напрямку, до 3-8 метрів за секунду, У Харкові до 5-10 метрів за секунду.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що в середу Україна другий день поспіль буде однією з найгарячіших країн Європи, вдень середня температура по регіонам становитиме від +20 до +26 градусів тепла, пише Politeka.

За даними Укргідрометцентру, прогноз погоди в Харкові на 23 квітня обіцяє вночі +9+11, вдень аж до +26+28. По області температура повітря становитиме приблизно +7+12 в нічні години та +24+29 в денні.

Через таку спеку експерти Укргідрометцентру наголошують, що актуальним залишається попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в регіоні.

У четвер, 25 числа, температура повітря на кілька градусів знизиться, місцями пройдуть невеликі дощі. 26 числа дощі посиляться, можливі грози, температура продовжить знижуватися. А от у неділю вночі на поверхні ґрунту навіть можливі заморозки, а вдень максимум +9+14.

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