Для Харькова и области прогноз погоды на среду, 23 апреля 2025 года, прогноз погоды обещает еще большее повышение температуры.

Прогноз погоды в Харькове и области на среду, 23 апреля 2025 года, предусматривает много тепла и солнца, но уже скоро вернутся заморозки, сообщает Politeka.

В среду в течение суток переменная облачность, без дождей. Об этом сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.

Согласно прогнозу погоды на 23 апреля, ветер слабый или местами умеренный, северо-восточный, до 3-8 метров в секунду, в Харькове до 5-10 метров в секунду.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что в среду Украина второй день подряд будет одной из самых горячих стран Европы, днем ​​средняя температура по регионам составит от +20 до +26 градусов тепла, пишет Politeka.

По данным Укргидрометцентра, прогноз погоды в Харькове на 23 апреля обещает ночью +9+11, днем ​​до +26+28. По области температура воздуха будет примерно +7+12 в ночные часы и +24+29 в дневные.

Из-за такой жары эксперты Укргидрометцентра отмечают, что актуальным остается предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности в регионе.

В четверг, 25 числа, температура воздуха на несколько градусов снизится, местами пройдут небольшие дожди. 26 числа дожди усилятся, возможны грозы, температура продолжит снижаться. А вот в воскресенье ночью на поверхности почвы даже возможны заморозки, а днем ​​максимум +9+14.

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