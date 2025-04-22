Прогноз погоди для Києві та області на середу, 23 квітня 2025 року, готує мешканцям одразу кілька приємних сюрпризів, повідомляє Politeka.
Синоптикиня Наталка Діденко відзначає, що в середу Україна знову буде однією з найтепліших країн у Європі, адже в більшості регіонів температура вдень підніметься до +20+26 градусів.
У Києві та області, як передбачає прогноз погоди на 23 квітня, протягом доби спостерігатимемо мінливу хмарність, опадів не очікується.
Що стосується вітру, то він, за даними Українського гідрометеорологічного центру очікується південно-східний, невеликий, до 3-8 метрів за секунду, пише Politeka.
У столиці протягом дня сонячно. Вночі повітря буде досить свіжим – +11+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +23+25 тепла.
По Київській області прогноз погоди на 23 квітня 2025 року передбачає в нічні години від +9 до +14, а вдень від +21 до +26.
Синоптики попереджають, що в кінці тижня метеорологічна ситуація буде мінливою. Наталка Діденко додала, що в столиці тепло протримається до суботи, хоча вже в пʼятницю та в суботу вночі підуть дощі.
При цьому в неділю може вийти сонце, дощі припиняться, але увірветься різке похолодання – температура повітря опуститься до +11+17 в денні години.
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