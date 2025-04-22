Синоптики поділилися приємним прогнозом погоди на 23 квітня 2025 року та попередили, коли чекати на дощі та похолодання.

Прогноз погоди для Києві та області на середу, 23 квітня 2025 року, готує мешканцям одразу кілька приємних сюрпризів, повідомляє Politeka.

Синоптикиня Наталка Діденко відзначає, що в середу Україна знову буде однією з найтепліших країн у Європі, адже в більшості регіонів температура вдень підніметься до +20+26 градусів.

У Києві та області, як передбачає прогноз погоди на 23 квітня, протягом доби спостерігатимемо мінливу хмарність, опадів не очікується.

Що стосується вітру, то він, за даними Українського гідрометеорологічного центру очікується південно-східний, невеликий, до 3-8 метрів за секунду, пише Politeka.

У столиці протягом дня сонячно. Вночі повітря буде досить свіжим – +11+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +23+25 тепла.

По Київській області прогноз погоди на 23 квітня 2025 року передбачає в нічні години від +9 до +14, а вдень від +21 до +26.

Синоптики попереджають, що в кінці тижня метеорологічна ситуація буде мінливою. Наталка Діденко додала, що в столиці тепло протримається до суботи, хоча вже в пʼятницю та в суботу вночі підуть дощі.

При цьому в неділю може вийти сонце, дощі припиняться, але увірветься різке похолодання – температура повітря опуститься до +11+17 в денні години.

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