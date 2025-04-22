Синоптики поделились приятным прогнозом погоды на 23 апреля 2025 года и предупредили, когда ждать дождей и похолодания.

Прогноз погоды для Киева и области на среду, 23 апреля 2025 года, готовит жителям сразу несколько приятных сюрпризов, сообщает Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко отмечает, что в среду Украина снова станет одной из самых теплых стран в Европе, ведь в большинстве регионов температура днем ​​поднимется до +20+26 градусов.

В Киеве и области, как предполагает прогноз погоды на 23 апреля, в течение суток будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается.

Что касается ветра, то он, по данным Украинского гидрометеорологического центра, ожидается юго-восточный, небольшой, до 3-8 метров в секунду, пишет Politeka.

В столице в течение дня солнечно. Ночью воздух будет достаточно свежим – +11+13 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +23+25 тепла.

По Киевской области прогноз погоды на 23 апреля 2025 года предусматривает в ночные часы от +9 до +14, а днем ​​от +21 до +26.

Синоптики предупреждают, что в конце недели метеорологическая ситуация будет изменчивой. Наталья Диденко добавила, что в столице тепло продержится до субботы, хотя уже в пятницу и субботу ночью пойдут дожди.

При этом в воскресенье может выйти солнце, дожди прекратятся, но ворвется резкое похолодание – температура воздуха опустится до +11+17 в дневные часы.

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