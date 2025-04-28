Пенсії у Дніпрі зростуть у травні 2025 року, стало відомо, хто отримає доплату за віком

У травні 2025 року частина пенсіонерів у Дніпрі зможе розраховувати на збільшення виплат, передає Politeka.

Йдеться про вікові надбавки, які нараховуються автоматично після досягнення певного віку.

За інформацією Пенсійного фонду України, середній розмір пенсій в країні поступово зростає, і згідно з чинним законодавством, коригування нарахувань відбувається регулярно.

Доплату за віком отримують пенсіонери старше 70 років, повідомляє ПФУ.

У травні доплати отримають ті пенсіонери, що святкували свій день народження у квітні. Суми доплат становитимуть:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456;

80 років і більше — 570.

В перший місяць після досягнення вікового порогу виплата буде нарахована не повністю, а пропорційно кількості днів з моменту дня народження. Отже, найбільшу суму отримають ті, чий день народження припадає на початок квітня.

Ці надбавки в Україні призначаються лише тим, чия загальна виплата не перевищує 10 340,35 гривень.

Оформляти додаткові заяви не потрібно — всі доплати здійснюються автоматично на підставі наявної інформації в електронній системі фонду.

З 1 травня підвищення охопить усіх пенсіонерів, які досягли 70-річного віку, отримують гроші за віком і мають загальний дохід менше 10 340,35 грн на місяць.

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