У травні 2025 року частина пенсіонерів у Дніпрі зможе розраховувати на збільшення виплат, передає Politeka.
Йдеться про вікові надбавки, які нараховуються автоматично після досягнення певного віку.
За інформацією Пенсійного фонду України, середній розмір пенсій в країні поступово зростає, і згідно з чинним законодавством, коригування нарахувань відбувається регулярно.
Доплату за віком отримують пенсіонери старше 70 років, повідомляє ПФУ.
У травні доплати отримають ті пенсіонери, що святкували свій день народження у квітні. Суми доплат становитимуть:
від 70 до 74 років — 300 гривень;
від 75 до 79 років — 456;
80 років і більше — 570.
В перший місяць після досягнення вікового порогу виплата буде нарахована не повністю, а пропорційно кількості днів з моменту дня народження. Отже, найбільшу суму отримають ті, чий день народження припадає на початок квітня.
Ці надбавки в Україні призначаються лише тим, чия загальна виплата не перевищує 10 340,35 гривень.
Оформляти додаткові заяви не потрібно — всі доплати здійснюються автоматично на підставі наявної інформації в електронній системі фонду.
З 1 травня підвищення охопить усіх пенсіонерів, які досягли 70-річного віку, отримують гроші за віком і мають загальний дохід менше 10 340,35 грн на місяць.
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