В мае 2025 часть пенсионеров в Днепре сможет рассчитывать на увеличение выплат, передает Politeka.
Речь идет о возрастных надбавках, которые начисляются автоматически по достижении определенного возраста.
По информации Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсий в стране постепенно растет, и согласно действующему законодательству корректировка начислений происходит регулярно.
Доплату по возрасту получают пенсионеры старше 70 лет, сообщает ПФУ.
В мае доплаты получат пенсионеры, которые праздновали свой день рождения в апреле. Суммы доплат составят:
от 70 до 74 лет - 300 гривен;
от 75 до 79 лет - 456;
80 лет и старше – 570.
В первый месяц по достижении возрастного порога выплата будет начислена не полностью, а пропорционально количеству дней с момента дня рождения. Следовательно, наибольшую сумму получат те, чей день рождения приходится на начало апреля.
Эти надбавки в Украине назначаются тем, чья общая выплата не превышает 10 340,35 гривен.
Оформлять дополнительные заявления не нужно – все доплаты производятся автоматически на основании имеющейся информации в электронной системе фонда.
С 1 мая повышение охватит всех пенсионеров, достигших 70-летнего возраста, получающих деньги по возрасту и имеющих общий доход менее 10 340,35 грн в месяц.
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