Подорожчання хліба в Запоріжжі вже не здається чимось дивним, навпаки, це перетворилося у нову реальність, до якої потрібно пристосуватися.

Подорожчання хліба в Запоріжжі вже відчувається не лише для людей з низьким доходом, його помітив і середній клас, повідомляє Politeka.

За офіційними даними ГУ статистики в області, лише за березень вартість виросла на півтора відсотка. А якщо рахувати з початку року, то більше ніж на три. Тому продовольчий кошик стає все важчим для бюджету.

Згідно з оновленими цінниками в мережі магазинів АТБ, житньо-пшеничний буханець коштує понад 67 гривень за кілограм. У магазинах ціна коливається від 20 до понад 30 гривень, залежно від виробника, складу й ваги. Наприклад, "Пушкарівський" уже обійдеться у 32,60, а навіть класичний "Західний" - майже 30.

Бездріжджові, зернові та інші "здоровіші" варіанти ще менш бюджетні. Покупці це добре помічають і дедалі частіше обирають дешевші варіанти, адже цінники переписали й на інші продукти.

Причин, чому подорожчання хліба в Запоріжжі триває, кілька. По-перше, загальний стан економіки. Інфляція, яка ще наприкінці 2024-го була на рівні 12%, уже перевищила 13%. По-друге, війна. Вона вплинула на весь ланцюг виробництва, від посівної кампанії до транспортування до полиць магазинів.

До того ж вартість пального, упаковки, логістики - все це тисне на собівартість. А ще є проблема з кадрами. Через мобілізацію багато підприємств залишилися без фахівців. Заводи змушені шукати альтернативи, що теж потребує великих вкладень.

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