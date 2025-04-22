Відключення газу у Дніпрі 23 квітня торкнеться лише певних районів міста та окремих будинків

«Газмережі» попередили про відключення газу у Дніпрі 23 квітня, проте обмеження торкнуться лише окремих вулиць міста, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося на офіційній сторінці в Фейсбук філії ТОВ «Газмережі».

У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання спеціалістами місцевої філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців ряду житлових будинків. Насамперед зачепить такі адреси:

Литовська, 3;

Токмацька, 54.

Крім того відключення газу у Дніпрі 23 квітня може чекати на жителів будинків:

Богдана Хмельницького, 15;

Січових стрільців, 90б, 143;

Призаводська, 1-130;

Барвінківська, 1-29.

Після завершення ремонтних робіт розподіл газу буде поступово відновлено. Проте для цього необхідно, щоб мешканці забезпечили вільний доступ представникам газорозподільної компанії до кожного газифікованого помешкання.

Це обов’язкова вимога, яка передбачена пунктами 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання (ПТЕСГ), затверджених Наказом Міністерства енергетики України №402 від 21 жовтня 2024 року.

Усі елементи газової системи та обладнання підлягають обов’язковому зовнішньому огляду та перевірці на герметичність шляхом опресовування повітрям.

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